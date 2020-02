Il bell’Andrea Montovoli, concorrente del Grande Fratello Vip, medita il ritiro come Carlotta Maggiorana. A notte fonda, l’attore si è confidato con Paolo Ciavarro: “Oggi in confessionale ho parlato di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado”, l’amico non si aspettava una simile rivelazione e l’ha invitato a spiegarsi meglio, ma Montovoli è rimasto sul vago: “Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal. Voglio andarmene per non riparlarne di nuovo, è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai. Sono molto contento di essere riuscito a parlarne, d’altronde ero entrato proprio con lo scopo di scavare”.

Montovoli è stato elusivo e Ciavarro lo ha rispettato “So soltanto che hai tirato fuori una cosa che tenevi dentro da 17 anni e quindi hai fatto un gran passo avanti”. L'ex concorrente di Pechino Express ha stretto un legame profondo con Ciavarro, ma non è mai entrato nello spirito del GFVip, spesso si estranea e non alimenta le dinamiche interne. Dopo Carlotta Maggiorana, anche Andrea abbandonerà la Casa più spiata d’Italia?