Fiorello show si traveste da Maria De Filippi. La telefonata in diretta è clamorosa

Fiorello sale sul palco vestito da Maria De Filippi. E la chiama al telefono. «Visto che il Festival non è andato bene, ma strabene, ho mantenuto la promessa». Lo ha detto Fiorello fuori dall’inquadratura, prima di apparire sulla scala nei panni di Maria De Filippi.

Vestito blu e parrucca bionda, è sceso sulle note della colonna sonora di ’C’è posta per tè, imitando la conduttrice Mediaset. «Mi sono guardato allo specchio, sembro Boris Johnson piastrato. Mia madre già si era preoccupata ieri che ero vestito da prete, figuriamoci oggi», dice lo showman imitando Maria De Filippi. «Volevo ringraziare Fincantieri per avermi trovato le scarpe 45. Non mi ero mai travestito così, l’ho fatto per te per mantenere la promessa». Poi scende in platea e abbraccia il direttore di Rai1, Stefano Coletta, dicendo: «La nuova Rai è questa». «Non mi devi toccare», dice poi ad Amadeus che cerca di guardare le calze. «Quello che sto pensando è che ci sono le teche Rai: questo momento rimarrà per sempre».

Infine si fa portare i fiori, ma mentre sta per lasciare il palco riceve la chiamata in diretta della vera Maria De Filippi. «Intanto complimenti Amadeus - dice la conduttrice Mediaset - E tu sei bellissimo, stasera ancora più bello». Per chiudere, Fiorello si fa "doppiare" da lei, muovendo solo le labbra per dire «buonasera e benvenuti al 70esimo Festival di Sanremo».