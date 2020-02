Il vero mattatore incontrastato del Festival di Sanremo è Fiorello. Dopo il travestimento da Maria De Filippi ha invita sul palco anche Novak Djokovic, il numero uno del mondo. Fiorello ha prima mostrato la sua racchetta, «solo con questa facciamo il 40», dice lo showman scherzando con Amadeus. «Djokovic è qui - annuncia - mi ha chiesto se poteva venire a vedere una puntata di Sanremo. Io gli ho detto perché no». Poi va in platea: il numero uno del mondo è seduto in seconda fila, Fiorello lo va a prendere. «Conoscevi Amadeus?» «Certo», risponde il campione. «28 chili di muscoli, ha appena vinto l’Australian Open», continua Fiorello. Nole parla in italiano e ringrazia l’organizzazione del Festival. «Sono stato a Sanremo, giocavo qui tornei under 14 e mi allenavo con Riccardo Piatti», spiega. E Fiorello aggiunge: «Piatti è a Bordighera. Domani vado lì e giocherò con Sinner. Vuoi salutare Fognini?», dice a Djokovic. Il tennista risponde: «Fognini è un fenomeno e grande amico. Auguri a lui e Flavia che sono diventati genitori ancora una volta». Infine cantano insieme un pezzetto di ’Terra Promessà di Eros Ramazzotti e improvvisano due palleggi sul palco. «Tu fai il raccattapalle», scherza Fiorello con Amadeus.

