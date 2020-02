Al GfVip spunta il fuorionda che inchioda Pago e Serena Enardu

Un fuorionda del GFVip inchioda Pago e Serena Enardu: “Patrick è forte, stagli vicino”.

Ieri sera durante la pubblicità della nona puntata del Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu - definita dal sito ufficiale del reality “imprenditrice digitale” per la gioia di Chiara Ferragni - ha scoperto che il pubblico e i coinquilini la ritengono un’opportunista che sta rovinando Pago. Il cantante però non sembra così puro e avulso dalle strategie come sembrava.

In un video pubblicato su Twitter dal profilo @heythreshold si vede l’artista confabulare con l’ex tronista sull’importanza di stare vicino a Patrick Pugliese molto forte al televoto: “Patrick è una palla al piede, è la prova di questa cosa qua…”, “Cosa” dice Serena e quello avvicinandosi all’orecchio: “Chi si mette contro uno forte…è pericoloso, appena vai in nomination sei finito…“i due bisbigliano ancora e Serena: “Perché il pubblico è talmente dalla tua parte che se a te non piace quella persona automaticamente va fuori”, “come dice lui, cerca di stargli vicino” le dice a bassa voce Pago. La “macchinazione” però è stata sgamata e gli utenti social hanno giurato vendetta: “Non siamo scemi, capiamo chi gli sta vicino per convenienza. Vi aspettiamo al varco, Pago peggio di Serena”.