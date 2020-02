Aristide Malnati non ne azzecca una. Rivelazioni e pronostico sbagliato al GfVip

Aristide Malnati non ne azzecca una. L’egittologo del Grande Fratello Vip ha fatto il suo pronostico sul televoto in corso: “Michele, te la giochi alla pari con Adriana Volpe e Fabio Testi, ma vai avanti, hai superato quel fraintendimento”. E rivela: "Avrei nominato Fernanda se non fosse stata immune".

Questa mattina, Aristide, misteriosamente sempre tra gli immuni della casa, si è seduto sul divanetto vicino a Michele Cucuzza e ha iniziato a commentare le nomination della nona puntata del GFVip ignaro del fatto che Signorini abbia pronunciato i nomi dei concorrenti salvi non in base alle preferenze ricevute ma random: “Barbara Alberti è molto forte, ha un suo pubblico, ha superato anche Patrick tra i preferiti (non è così: lui 63% e la scrittrice 11%), è forte, te hai preso pochi voti perché ha pesato quell’episodio che è stato molto caricato (la clip dove sghignazza alla Mr. Bean per aver organizzato la nomination di Andrea Montovoli in due secondi e mezzo, nda). Secondo me, tu, Adriana e Fabio siete sullo stesso piano, il pubblico è strano, ma se devo dire la mia credo che sarà eliminato Fabio. Tu e Adriana siete più freschi, Fabio si isola, fa un suo percorso, spesso non partecipa alle dinamiche, però ho capito che dipende anche da come i singoli contendenti vengono presentati durante la settimana dal GF. A volte bastano anche mezze frasi di chi è fuori dalla d’Urso che si spostano diecimila voti. Secondo me, te vai avanti. Ieri deve essere andata in questo modo: sapevano che Carlotta si sarebbe ritirata così il GF ha detto "mandiamo a casa lei e gli altri li teniamo". Peccato che abbia rinunciato, poteva arrivare nelle prime posizioni, è una ragazza piena di valori e principi”.

Poco dopo, Malnati ha ricominciato a parlare di nomination con Antonio Zequila: "Eh non sapevo chi nominare, ho fatto il nome di Adriana perché ha un atteggiamento democristiano, ma alla fine è un gioco. Michele invece si salva, ha superato quel fraintendimento". Aristide Malnati non è particolarmente amato dal popolo social che lo considera infido e doppiogiochista oltre che spalla ignava del bulletto Antonio Zequila. Sia lui sia Zequila hanno svelato che avrebbero nominato Fernanda Lessa se non fosse stata immune. Molto duro Zequila: "Ieri Fernanda mi ha fatto girare le pa**e con il suo comportamento, mi sono sentito male e non mi faceva entrare in bagno. Dopo la scasso".