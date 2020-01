Grande Fratello vip, Aristide Malnati rischia grosso. La gaffe con Antonella Elia

Aristide Malnati, l’egittologo della casa del Grande Fratello Vip 4, è incappato in una terribile gaffe: “Non lo fai più perché sei sull’orlo della pensione?”.

Dopo la sfilata di burlesque che ha sconvolto il placido tran tran della vita nella casa più spiata d’Italia, Antonella Elia era molto adirata per la vittoria dell’ “antipatica” (cit.) Fernanda Lessa e stata bubbolando in salotto con Rita Rusic e Barbara Alberti: “Gli uomini sono scemi, è l’ultima volta che sfilo, non lo faccio più, proprio più”. Aristide Malnati ha commentato: “La prossima volta andrà meglio” e Antonella: “Non ci sarà una prossima volta”, ma l’egittologo ha mal interpretato il pensiero della showgirl cara a Bongiorno e Vianello commettendo una gaffe: “Ah perché sei sull’orlo della pensione”. La Elia non ha colto, ma la Rusic, seduta al suo fianco, sì e con aria stupita le ha detto: “Ma… mi sembra che non ti abbia detto una cosa carina”. Antonella però era troppo distratta per quanto successo e non ha dato peso allo scivolone.