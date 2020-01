Savino-Gregoraci, adesso è rissa. Le accusa, il conduttore replica così

"Non ho escluso Elisabetta Gregoraci dal Dopo-Festival per ragioni politiche". Nicola Savino rompe il silenzio e a un giorno di distanza replica alla showgirl calabrese che ieri, in un lungo post su Facebook, lo aveva preso di mira accusandolo di averla discriminata per ragioni politiche. E in particolare perché il suo ex marito, Flavio Briatore, avrebbe avuto idee "troppo di destra". Una polemica che aveva agitato una giornata già "calda" per il festival di Sanremo, dopo le accuse di sessismo ad Amadeus.

"Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino" ha chiarito Savino in diretta a "Deejay Chiama Italia", la trasmissione che conduce con Linus su Radio Deejay. "Apro e chiudo parentesi - dice Savino - : ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi...: è amico di Renzi! Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito".

Cosa risponderà adesso la Gregoraci?