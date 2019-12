Gianluca Grignani ci prova ancora. Cosa sta preparando

Nuovo brano, tour e Sanremo? Gianluca Grignani fa un annuncio inaspettato. Anno nuovo, brano nuovo: non c’è frase migliore per annunciare il lavoro musicale in arrivo firmato da Gianluca Grignani. "Tu che ne sai di me" è il titolo della canzone che arriva dopo una pausa musicale.

Infatti la sua ultima canzone risale al 2016 quando uscì la raccolta “Una strada in mezzo al cielo”. Per un album di inediti bisogna andare ancora più indietro al 2014. Ma il nuovo lavoro musicale di Grignani potrebbe nascondere altro: la sua partecipazione a Sanremo? Mistero. Per adesso. Ma sembra che il cantante lombardo stia già al lavoro per un mega tour live. E forse dietro questa canzone c’è il sogno Sanremo?