Alfonso Signorini guiderà la quarta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a gennaio 2020. Il cast sembra molto forte sulla carta: volti veramente conosciuti, mentre quelli meno noti si faranno apprezzare per l'esuberanza. Il Grande Fratello Vip 4 è sempre più vicino e tra smentite e conferme ci sono i primi nomi. Dopo il sì di Rita Rusic, ecco quello di Michele Cucuzza, ex presentatore Rai e neofita del genere e Pago, il cantante sardo protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island Vip (l'ex fidanzata Serena Enardu lo ha reso becco e bastonato, nda). Pago ha in curriculum una partecipazione anche a "Music Farm". A loro si aggiunge il meno famoso, ma bellissimo Andrea Denver. È Ceo di una marca di gioielli e fa base a Miami. Su Instagram conta oltre un milione di follower.

In quota rosa ci sono Antonella Elia e Adriana Volpe. Un altro nome vicino alla firma è quello di Flavia Vento. Il GFVip presenta un'altra novità: raddoppia la messa in onda. Il reality show di Canale 5 andrà in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, come avviene in Spagna dove l'edizione di quest'anno ha riscosso un successo enorme.