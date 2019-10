Per il suo nuovo video Malgioglio diventa Malena. E la Bellucci...

Dov’eravamo rimasti? Ad agosto avevamo raccontato in esclusiva di un nuovo brano di Cristiano Malgioglio. Adesso sono spuntate le prime foto sul settimanale “Chi” dove il grande cantautore ha girato il videoclip della canzone. Location bellissima: Marina di Modica, in Sicilia, dove Tornatore ha realizzato “Malena” con la Bellucci. Una vera e propria sfida con il regista, secondo alcune indiscrezioni, poiché Cristiano ha stupito tutti quando si è presentato al primo ciak vestito in stile Monica Bellucci. Malgioglio ha voluto anche puntare su un gruppo nuovo (The Jak) formato da quattro giovani talentuosi: due sono rapper mentre altri due sono gli attori del video.

C’è molta curiosità per questo brano che dovrebbe chiamarsi “Notte perfetta” o “Pokito pokito”. Presto spopolerà in radio dopo i tre grandi successi di Malgioglio: “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Danzando” e “Dolceamaro” (successone dell’estate con la mitica Barbara d’Urso).

Malgioglio continua ad essere amato da tutti: grandi e piccoli. La sua originalità lo premia da anni, durante i quali ha lanciato mode copiate da tutti. Chissà cosa combinerà da Piero Chiambretti, visto che a Cologno Monzese sono iniziate le prove per il programma che partirà a breve.