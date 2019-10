Valeria Fabrizi, tragica confessione a Domenica In: "Ho perso un figlio a tre mesi"

Flavio Insinna e Valeria Fabrizi sono stati ospiti di Mara Venier a “Domenica In”. Tante battute fino a una rivelazione dolorosa: “Ho perso un bambino all’età di tre mesi”.

Mara Venier accoglie Insinna e Valeria Fabrizi come vecchi amici, ride, sbaglia i nomi ("Sei tanto bravo in quello che fai, vediamo le mille facce di Fabio..." invece di Flavio), gioca con gli autori sui filmati da mandare: “Scusate, anticipate quello del quartetto Cetra…scusate…oddio sto sbagliando i filmati” e il presentatore de “L’Eredità”: “E loro stanno invecchiando di 15 anni, sono entrati minorenni e sono già vecchi”.

Ogni frase è motivo di ilarità: "Oh...ce sta a tratta' da stranieri" scherza Insinna prima di raccontare un episodio curioso: "Mi hai fatto vedere questo filmato dove mi travestivo e allora uno su internet scrisse "che tocca fà per campà...e io gli risposi "tocca divertirse! e ci pagano pure".

La Venier chiede a Valeria Fabrizi se abbia mai desiderato fare la suora visto il suo iconico ruolo nella serie tv da record “Che Dio ci aiuti”: “Tu da piccola volevi fare la suora?”, ma la risposta dell’attrice non è quella che si aspettava: “No, mi è bastato fare la scuola dalle suore”. Il clima informale spinge la Fabrizi a ricordare: “Ho perso un bimbo all’età di tre mesi e per anni non ho voluto fare tv, rifiutavo le proposte. Perdere un genitore è un grande dolore, ma perdere un figlio è il più grande in assoluto”. Mara Venier, colta di sorpresa dalla confessione (“non lo sapevo”), non se l’è sentita di far rivivere alla Fabrizi quel tragico momento e ha cambiato argomento.