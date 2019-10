Queen Maria spodestata da re Alberto Angela

Una Regina fa perdere la testa a un’altra Regina, quella della tv. “Ulisse – il piacere della scoperta” vince in termini di telespettatori la sfida Auditel del sabato sera contro “Amici Celebrities”. Il programma condotto da Alberto Angela su RaiUno e dedicato al Mito di Maria Antonietta, in onda dalle 21.32 alle 23.44, ha tenuto incollati allo schermo 3.821.000 per il 19,7% di share, mentre “Amici Celebrities”, in onda dalle 21.25 all’1.00, è stato seguito da 3.271.000 telespettatori e il 19,7%. Medesimo share ma chiudendo un’ora e un quarto più tardi del competitor di RaiUno. In sovrapposizione i dati dicono: 3.821.000 telespettatori pari al 19,75% di share per Alberto Angela e 3.550.000 per il 18,40% per Maria De Filippi. Per quanto riguarda il target commerciale e quello giovani fa meglio “Amici Celebrities”, rispettivamente, con 1957000 spettatori pari al 20,03% di share e 374000 telespettatori per il 19,35%, mentre “Ulisse” conquista 1951000 telespettatori per il 17,45% di share nel commerciale e 353.000 per il 15,89% tra i giovani. Tuttavia Alberto Angela si riscatta nel target adulti: 2452000 pari al 23,53% contro 1686000 per il 19,05% di “Amici Celebrities”.

Su Rai2 il telefilm “NCIS ha interessato 1.355.000 spettatori pari al 6.2% di share mentre su Rai3 l’esordio de “Le Ragazze” è stato seguito da 949.000 spettatori per il 4.9%. Su Italia 1 il film cartoon “Cattivissimo Me” è piaciuto a 1.165.000 “teste” pari al 5.6% di share e su Rete4 il film “Don Camillo e l’Onorevole Peppone” ha ottenuto circa 947.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 la serie “Little Murders” si è fermata a 335.000 spettatori per uno share del 2.1%.