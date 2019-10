Sanremo: con Amadeus sceglieranno i brani Mazzi, De Amicis, Martelli e Fasulo

Saranno Gianmarco Mazzi, già in passato direttore musicale del festival, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, l’autore televisivo Massimo Martelli, il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis e naturalmente il direttore artistico del festival, Amadeus, a selezionare canzoni e artisti in gara a Sanremo 70. Sono loro - a quanto apprende l’Adnkronos - i componenti della commissione musicale del festival 2020. Già al lavoro sulle selezioni dei giovani, come da tradizione la commissione conta di ultimare anche la selezione dei Big entro le vacanze di fine anno.