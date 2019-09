Uno stupro a 15 anni e un aborto a 42. Demi Moore si racconta a 360 gradi al New York Times. E in una autobiografia «Inside Out», in uscita il 24 settembre, mette a nudo i lati oscuri e più sofferti della sua vita.

L’attrice ha svelato di essere stata violentata a 15 anni e di essersi trasferita dalla casa di sua madre per vivere con un chitarrista quando ha compiuto 16 anni. Due anni dopo Demi Moore ha sposato il musicista rock Freddy Moore, un’unione che la star del cinema ammette di aver rapidamente sabotato con la sua infedeltà. Moore ha raccontato la sua ’infanzia nomade' trascorsa ad attraversare l’America in balia, con suo fratello, dei capricci dei suoi genitori che amavano quel tipo di vita. Non esattamente una storia di anni infantili da quadretto con l’albero di Natale. La diva del cinema ricorda di avere anche dovuto intervenire per salvare sua madre che aveva ingerito delle pillole che stava per ingoiare. «Mio padre le teneva aperta la bocca e a me diceva cosa fare per toglierle con le mie piccole dita», racconta. «Qualcosa di molto profondo dentro di me è cambiato allora, e non sono mai più tornata indietro. La mia infanzia era finita», dice Demi Moore.

Nella confessione anche i problemi con la droga e la dipendenza. L’attrice, che ora ha 56 anni, ha avuto una interruzione di gravidanza spontanea a 42 anni, poco dopo che lei e Ashton Kutcher hanno iniziato a frequentarsi. «Come donna, madre e moglie, ci sono alcuni valori che ritengo sacri, ed è con questo spirito che ho scelto di andare avanti con la mia vita», ha detto parlando del tema dell’aborto. Ha perso la bambina quando era incinta di sei mesi. E ha rivelato che che lei e Ashton intendevano chiamare la piccola Chaplin Ray. Poco dopo il suo aborto l’attrice ha iniziato a bere di nuovo, dopo aver rinunciato ad alcol e droghe per 20 anni. Si incolpò per la perdita della figlia. Demi e Ashton in seguito hanno cercato di avere un bambino dopo il loro matrimonio del 2005. Ma per Moore alcool divenne un problema fuori controllo e iniziò ad abusare di un farmaco oppiaceo, il Vicodin, prima che nel rapporto con Ashton arrivassero i tradimenti di lui. Ora Demi ha una relazione con la stilista serba Masha Mandzuka.