Fuga, lacrime e litigi: Temptation Island manda subito in crisi i vip

Temptation Island Vip 2 e il suo bastimento carico di sentimenti sono tornati su Canale 5. Serena Enardu ha fatto piangere Pago nel giorno del suo 48esimo compleanno; Anna Pettinelli dalla chioma fucsia è la stella dei social e l’amica che tutti vorremmo avere; Chiara Esposito, compagna di Simone Bonaccorsi, ha scambiato l’Is Morus Relais per un harem, Nathalie Caldonazzo è l’involontaria Trilly di Andrea-Peter Pan, mentre l’attore Ciro Petrone e la fidanzata Sharon sono stati squalificati dal docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island Vip di volti famosi ha solo quello di Alessia Marcuzzi ché il cast della seconda edizione del programma prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi è meno conosciuto delle sei coppie nip di luglio. Gli autori hanno preferito giocarsela sui punti forti: il format a metà strada tra soap e realtà, la fedeltà del popolo social amante del trash mariano, la narrazione in punta di penna, l’eccezionale lavoro di montaggio e lo strepitoso jukebox umano che è l’autore addetto alla colonna sonora. Tuttavia la prima puntata – espansa a dismisura fino all’una di notte con il primo nero pubblicitario dopo un’ora – ha vivacchiato dei soliti schemi, talvolta credibili, talvolta non credibili. E la conduzione di Alessia Marcuzzi? Decisamente non originale. Al pari dei suoi oufit da ciurma piratesca che oltre a essere multicolor erano anche multi fantasia: camicia con disegni su pantaloni a righe, camicia azzurra con stampe su gonna verde e arancione. E’ vero che a Temptation Island, il conduttore incide poco, ma Simona Ventura era riuscita a dare grinta al suo ruolo, mentre la Marcuzzi ha svolto il compitino in modo bidimensionale, senza profondità.

Temptation Island e gli stimoli di Serena

Serena Enardu e Pago sono fidanzati da sei anni e mezzo. Sono a Temptation Island Vip per capire se il loro rapporto svolta a destra in fondo a un vicolo cieco o a sinistra verso il futuro. Serena entra nel villaggio delle fidanzate, si diverte al cocktail di benvenuto e comincia il taglia e cuci: “Lui è una persona speciale, pulita, provo stima e rispetto, penso che mi devo accontentare. Ma a me non scatta la passione, dopo sei anni voglio qualcos’altro. Lui mi cerca solo fisicamente, non è mai presente. Si finisce per avere quelle vite un po’ piatte”. Serena vuole essere stimolata, lo ripete in maniera ossessiva. Come un’aragosta prima di essere servita. E’ consapevole di essere rimasta ferma allo stesso punto da qualche anno, ma non ha mai trovato 10 minuti di tempo per mettere al corrente Pago delle sue sensazioni. Di contro il cantautore viene chiamato nel pinnettu ben tre volte prima di disfare le valigie. Al primo falò, la Marcuzzi augura Buon Compleanno a Pago con tre RVM in cui la Enardu in pratica balla alcune posizioni del Kamasutra e urla di sentirsi single. Il cantante: “Mi viene da piangere, non me lo merito. Forse era una storia già vecchia. Ci metto tempo per chiudere, ma una volta che decido è finita”. Alessia Marcuzzi lo abbraccia imitando la Ventura quando consolò Nicoletta Larini, fidanzata del suo ex Stefano Bettarini.

Chiara e le sigarette di Temptation

Chiara Esposito, 21 anni, e Simone Bonaccorsi, 27, sono fidanzati da dieci mesi anche se si conoscono fin dalla tenera età. Lei è la sgarzulina della coppia e in passato ha già cornificato, lui è un padre padrone belloccio. Alla vista delle single, Chiara rifila uno schiaffo al fidanzato, ma una volta entrata nel villaggio civetta con ogni tentatore. Anche Simone, come Pago, è ospite fisso nel pinnettu, gli manca il letto a castello: Chiara fa la donna vissuta con Valerio e cerca conferme della sua bellezza in Antonio, Riccardo, Fabrizio e David. Fuma e balla con occhiali da sole a notte fonda però il fidanzato si infuria per le sigarette, non perché sembra l’occhiolino flirtante della Ferragni in carne e ossa, non perché dice al tentatore Fabrizio: “Davanti a lui non posso fumare. Lo faccio fuori, di nascosto, lo prendo per il c**o, ma siii prendiamolo per il c**o”. Al falò, la Marcuzzi mostra al ragazzo alcuni video in cui Chiara è una Serena Enardu più giovane che lamenta in più i diktat del compagno sui look giornalieri. La giustificazione di Simone? “Per me Chiara è una Ferrari e devo accudirla, tenerla bene”. Che una mareggiata sommerga l’IS Morus Relais.

Temptation Island Vip: da Er Faina a Er Ciack si gira

Sharon Macrì e Damiano Coccia, noto al web con il soprannome di Er Faina, sono fidanzati da sei mesi. Il romano è diventato famoso in Rete per il sarcasmo con cui prende in giro i partecipanti ai reality (oltre alle frasi ingiuriose rivolte a Barbara d’Urso e alle dichiarazioni omofobe), ma pecunia non olet e quindi eccolo in Sardegna a pjagne, disperarse e fare er toro fumante davanti al comportamento immacolato di Sharon. Damiano piange fin da quando mette piede sulla spiaggia sarda, vorrebbe riabilitarsi nei corridoi di Cologno Monzese, ma il tentativo è vano: qualunque cosa faccia è studiata nei minimi particolari. Meglio la fidanzata Sharon che al momento di valutare le tentatrici si lascia sfuggire: “E adesso chi ca**o è Alessia?”. Era la Marcuzzi. Er Faina recita il ruolo dell’innamorato, del limone aspro dal cuore tenero: occhi rossi e lucidi e Vangelo in mano per ingannare l’attesa. E quando osserva i video dei compagni interviene, giudica, suggerisce nemmeno fosse Filippo Bisciglia. Sharon però racconta un’altra storia: “Non esco pecché lui sta in penZiero, me chiama, sembra che non si fidi di me”. Al falò, la Marcuzzi pizzica Er Faina: “Prendevi in giro il programma”, banale la risposta: “Ho cambiato idea in base alle emozioni che si provano”. Ciaone. Damiano vede ben tre clip della sua fidanzata che sbotta: “Sono sicura di lui, dei suoi sentimenti, ma non di me. In fondo non ci conosciamo, non sappiamo chi siamo, stiamo insieme da poco”. A Er Faina si tappa la vena: “Aho’ ma che significa? Fatemela venì subito altrimenti me ne vado. Ci sto ad aprire un negozio insieme e invece di dire fermati, parliamo, mi prende per il c**o davanti a tutta Italia? Ma che significa che stiamo insieme da solo sei mesi? Non voglio far lo spavaldo ma già so tutto quello che devo fare. Non serve un programma per lasciarsi, se ne parla a casa”. Poi abbandona il falò, torna al villaggio svapando più di Fedez e va di copione: “Il core mio in mano le ho dato. Il core mio! Mi ha preso per il c**o, mi sono fatto prendere per il c**o, anvedi che è successo…”. Sharon accetterà il falò di confronto?

Il passato non è mai passato a Temptation Island

Nathaly/Natalie/Nathalì o come diamine si chiama la Caldonazzo è fidanzata con Andrea da tre anni, ma al momento dei saluti tira vento ghiaccio di Libeccio: Andrea supplica un bacio, Nathaly replica infastidita che ci sono le telecamere. Una vera sorpresa in un programma tv! Pronti via, Andrea viene chiamato subito nel pinnettu per ascoltare le parole di Nathaly: “Lui si mette in competizione con me, si guarda troppo allo specchio e a me questa cosa non piace. La donna della coppia sono io, lui dovrebbe darsi una spazzolata e via. Ci tiene uniti l’aspetto passionale, ma non basta. E’ allergico al mio passato, non vuole sentirne parlare. Ho molte cicatrici dentro e fuori, ma a lui non interessano. Lo manda fuori di testa sapere che sono stata amata e ho amato. Non approfondisce, non sa niente di me, ma viene sempre a sapere tutto ed è vendicativo”. Ora può essere che la Caldonazzo esageri, ma quando al falò Andrea vede la compagna divertirsi e ballare con i tentatori, agguanta la prima single che trova sul lettino e dà il via alla vendetta privata. Andrea è il clichè dell’uomo di mezza età che si illude di ritrovare la sua giovinezza in una ventenne ammantando il tutto con “hai una maturità che donne più grandi non hanno”. Zoe semplicemente pensa al cachet della produzione. L’uomo ha scelto Zoe perché “bellezza pulita, candida, non volgare” anche se quando apre bocca si sente: “Aho’ sta bbene”. I due si buttano in piscina e lei si appoggia sul baccello del 46enne che sussurra viscido: “Le senti le vibrazioni? Ti piace sentire il contatto? Ho bisogno di sentire la pelle”. Una scena crudelissima per la 50enne Nathalie che, dopo il falò, si chiude in bagno a piangere. La raggiunge l’amica Anna Pettinelli: “E’ un uomo orrendo”, “Gli darei un cazzotto in faccia”, “No, gli devi sputare in faccia. E’ un bambino in calzamaglia di grande immaturità”. Nel frattempo, il Peter Pan con le ciglia lunghe da metrosexual palpeggia la single di nascosto.

Ciro, Ciro, Ciro e la corsa a perdifiato a Temptation Island Vip

Il colpo di scena della prima puntata del docu-reality l’ha regalato l’attore Ciro Petrone fidanzato con Federica da otto anni. Lei ha 23 anni, ma pochi mesi fa ha scoperto di essere stata tradita e non si fida più. Dopo due giorni nel Resort, Ciro si rotola dal dolore, è costipato dalla sofferenza e chiede il falò di confronto, ma Federica - su delicato suggerimento di Anna Pettinelli (“No, mandalo a ca**re, è il tuo percorso, non accettare!”) – non accetta. Ciro minaccia di andare da lei e la Marcuzzi rabbercia qualche frase inutile fino a intimargli di tornare al villaggio. Lui ci torna sì, ma per pianificare la grande fuga. Il mattino seguente va sulla spiaggia, si guarda intorno e inizia a correre veloce come Cristiano Ronaldo dribblando gli uomini della sicurezza che cadono l’uno dopo l’altro come birilli in mare o sulla sabbia. Al momento di fare gol però Federica lo para con tutto il suo odio. Scura in volto, sortisce da dietro il cactus dove invano si era nascosta e sibila: “Esco con gli stessi dubbi con cui sono entrata. Non mi hai dato tempo per capire”. L’intervento di Alessia Marcuzzi sancisce l’esclusione della coppia dal programma. Saranno sostituiti dal figlio di Pippo Franco e fidanzata: un arrivo che cambierà gli equilibri.

La superstar di Temptation Island è Anna Pettinelli

La speaker radiofonica Anna Pettinelli ha 62 anni, i capelli fucsia da Cosplay e l’energia di una Winx. Spettegola su tutte e tutti, conosce la vera ars consolatoria, rompe gli zibidei ai maleducati compagni di viaggio ed è dotata del raro pregio dell’autoironia. E’ fidanzata con Stefano Macchi da 5 anni e mezzo, più piccolo di circa 20 anni. Al falò guarda una clip in cui il partner ride e stringe la tentatrice Cecilia: “Mah, tutto sommato mi sento fortunata dopo aver visto i video delle altre!”. Anna Pettinelli ha l’orologio biologico rotto, ma è la queen indiscussa di questa edizione.