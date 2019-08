Nadia Toffa, bufera sulla Blasi. E piovono commenti choc

È bufera su Ilary Blasi, volto storico de “Le Iene” e futura conduttrice di “Eurogames”: il popolo dei social l’ha aspramente criticata per non aver presenziato ai funerali della collega e amica Nadia Toffa, morta di tumore a 40 anni. La Blasi, come molti altri volti noti del piccolo schermo, ha ricordato l’inviata del programma di Italia1 postando sul suo account Instagram ufficiale una foto che la ritraeva insieme alla Toffa accompagnata dal commento: “Tanti ricordi tante serate e tante risate... così voglio ricordarti cara Nadia, ti abbraccio forte come in questa foto”.

Tra i like anche quello del marito Francesco Totti. Pochi giorni dopo ha ricominciato a pubblicare foto delle sue vacanze al mare e del suo lato B facendo indignare i follower. Post carichi di biasimo e critiche: “Sbaglio o mancavi ai funerali della tua grande collega? Vergogna”, “Assurdo... Non andare ai funerali di Nadia un gesto molto brutto che non capisco...”, “Così dispiaciuta per la sua " amica" che nn e mancò andata al funerale”, “Senza ritegno e sensibilità”, “Guarda come si diverte sai che gli frega di Nadia manco al funerale è andata come se fosse morto un topo”, “Ragazzi io sono stato alla camera ardente di Nadia e sono di Venezia... Ho preso un giorno di festività... Altrimenti ero di turno... Allora ognuno fa quello che vuole non giudico o critico... Ma possibile che solo i ragazzi di Le Iene erano presenti??? Tutti gli altri vip de sta cippa non hanno trovato poche ore disponibili per salutare per sempre a una loro collega /amica... Io non ho mai conosciuto Nadia ma ero lì... E sono un poveraccio comune... Ma daiii... Ragazzi nessun altro vip su quanti?! Secondo me è ignobile...”, “Già tornata da Brescia?”.

In molti hanno fatto riferimento alla lettera pubblicata da Dagospia in cui un presunto inviato de Le Iene si sfogava per il comportamento “acchiappalike” dei vip (la lettera però è stata rimossa, presumibilmente perché una bufala): “Hanno fatto bene le Iene a smerd***vi, finti amici”, “Condivido il pensiero delle Iene su chi non si è presentato all'ultimo saluto di Nadia ma si è premurato in tempo reale al momento della sua scomparsa di pubblicare foto insieme a lei e frasi meravigliose solo per avere migliaia di like. Che squallore. Non pubblicare foto di questo tipo per qualche giorno per rispetto di lei, dei familiari e di chi soffre davvero per la sua perdita, mi sembra il minimo. Soprattutto dopo la figura di m***a che voi tutti, amici e amiche di Nadia, avete fatto”, “MATTEO VIVIANI era in vacanza a Santorini con la sua famiglia ha preso il primo volo con l'aereo e si è presentato al funerale della sua amica Nadia e con questo ho detto tutto…”.

C’è anche chi difende la scelta della Blasi: “Non conosciamo i motivi della sua assenza, meglio stare zitti”, “Nadia non avrebbe misurato l’amicizia da queste cose, forse non li avrebbe nemmeno voluti”, “Fatevi una vita, io sono cresciuta con mia nonna, ma non sono andata al suo funerale”. Ilary Blasi sembra aver replicato alle accuse con un’Instagram Story in cui con l’indice fa segno di tacere come a dire: “Chi non sa, non parli”.

Caso Blasi a parte, ha suscitato scalpore sui social l’atteggiamento contraddittorio dei volti noti: quasi tutti si sono affrettati a postare foto con Nadia Toffa ricordando quanto fossero amici ed esprimendo profondo cordoglio, ma quasi nessuno ha lasciato lettini e ombrelloni per un ultimo saluto all’amica “guerriera”.