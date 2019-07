Palinsesti Rai: Fiorello sul web, Cuccarini a Rai1, Fazio e De Martino sul due

Cuccarini e Matano a La vita in diretta. Fiorello su RaiPlay (tanto atteso il suo ritorno). Le prime novità sono queste, ma ce ne sono molte che vedremo su Rai1. Le riconferme dei grandi conduttori della Rete ammiraglia Rai sono la vera strategia per dare continuità agli ascolti. Ma per raccontare i palinsesti ci vorrebbe un libro, pieno di indiscrezioni e retroscena che si cela dietro gli annunci ufficiali di viale Mazzini.

È il giorno dei giorni per la Rai. Il giorno della presentazione dei palinsesti. Tutti i big sono in trasferta a Milano, dove si svolge il grande evento. La tappa romana dei palinsesti viene definitivamente cancellata, tra lo stupore della stampa capitolina. Su Rai1 la direttrice Teresa De Santis sfodera la sua ricetta vincente: informazione e narrazione, con molto spazio ai sentimenti. Confermato il daytime con un cambio al vertice: ad Uno Mattina restano Poletti e la Bisti anche per la prossima stagione. Poi la linea passa a Storie italiane con Eleonora Daniele (riconfermata col suo contenitore di attualità cronaca, inchieste, spettacolo e grandi interviste). È la volta di Elisa Isoardi con La prova del cuoco, in onda dalle 12.

Spazio al pomeriggio con Caterina Balivo (Vieni da me), Vita in diretta e i game (riconfermati Insinna e Amadeus). Ovviamente non manca Carlo Conti, pronto ad accendere i motori di Tale quale show.

Un’altra novità è Gigi D’Alessio che condurrà “Venti anni che siamo italiani”, insieme a Vanessa Incontrada, dal 29 novembre su Rai 1.

Ma gli occhi sono puntati su Fiorello che in un video suo social, registrato dal divano di casa, ha detto di non aver ancora incontrato registi e autori. Al via da novembre il suo programma su RaiPlay (web) con pillole su Rai1,2 e 3.

L’informazione scientifica vedrà ancora una volta grande spazio per Alberto Angela con Ulisse, che anche in prima serata ha fatto numeri record. Il sabato, in seconda serata, ci sarà Pierluigi Diaco con “Io e te” (una formula notturna dell’attuale programma estivo).

La fiction, asso nella manica da sempre, manterrà alto lo share della Rete ammiraglia e sarà sfoderata anche di domenica, visto il trasferimento di Fazio su Rai2. Al weekend ci sarà Tiberio Timperi con Uno mattina in famiglia, dopo l’esperienza a Vita in diretta. Il giornalista torna a lavorare con Michele Guardì, decano della tv e storico regista del programma.

La domenica ci sarà di nuovo Mara Venier che raddoppia con La porta dei sogni (dal 20 dicembre). Dopo di lei, al posto della Parodi, arriva Francesca Fialdini con A ruota libera.

Riconfermata Linea Verde di sabato suRai 1 condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla (dal 15 settembre). Via libera, sempre di sabato pomeriggio, ad Italia sì con Marco Liorni (dal 14 settembre) e Lineablu con Donatella Bianchi (dal 14 settembre). Massimiliano Ossini sarà al timone di Linea Bianca e Lorena Bianchetti confermata con A sua immagine.

Rebus Sanremo. “Ci stiamo incontrando, volevamo aspettare la presentazione e metterci al lavoro la prossima settimana su Sanremo. Non ho contattato Mogol ma è un ipotesi che non escludiamo”, spiega Salini. Forse Amadeus? Forse Cattelan (che piacerebbe a Pippo Baudo, come aveva detto in sala stampa Rai in occasione del suo compleanno).

La seconda Rete, invece, punta su Stefano De Martino (al timone di Stasera tutto è possibile) e Simona Ventura che farà un programma sportivo di domenica dalle 12 alle 13. Via libera per The Voice e Il Collegio, ma anche per I fatti vostri e Pechino Express. Spazio anche a Sandro Veronesi, Papaleo e Tortora.

Il grande ritorno di Arbore è uno dei più attesi con un programma su Renato Carosone. Via libera su Rai 2 per Fazio e Che tempo che fa?, voluto da Freccero. Poi un programma di cucina con Carlo Cracco. La Rete perde Realiti dell’ex Iena Enrico Lucci.

Rai3 di Stefano Coletta viaggia nel segno della continuità. Fa il bis Raffaella Carrà con A raccontare comincia tu. Invece, a condurre Quante Storie ci sarà Giorgio Zanchini al posto di Augias.