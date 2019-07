Il nuovo Fazio, effetto domino al Tg1, la fiction... Ecco cosa ved-Rai

Martedì il grande giorno. La Rai sfodererà il palinsesto invernale. Come ad una sfilata di moda, ci saranno tutti i big del settore. Che sfileranno con i loro programmi. Grande lavoro, in questi mesi, per i tre direttori di Rete: Teresa De Santis, Carlo Freccero e Stefano Coletta. In viale Mazzini si parla poco, nessuna spifferata dell'ultim'ora e qualche colpo di scena. Atteso. Di certo non c'è ancora nulla, visto che l'annuncio ufficiale è legato al conto alla rovescia per il grande evento alla fiera di Milano quando mamma Rai racconterà la tv che vedremo.

Tra le novità di quest'anno c'è sicuramente il trasloco di Fabio Fazio su Rai2, dopo il corteggiamento di Discovery. Freccero, invece, l'ha voluto nella sua Rete con un nuovo programma e un ridimensionamento del cachet (tanto discusso perché oneroso). Non ci dovrebbe essere, salvo colpi di scena dell'ultim'ora, neppure il ritorno in Rai di Massimo Giletti. Eravamo stati proprio noi de Il Tempo a fotografarlo mesi fa insieme al suo editore Urbano Cairo a Roma. Quella cena segreta, quasi blindata in centro, ha rimesso in moto la trattativa con La7 facendo naufragare l'ipotesi Rai1 (nonostante lo volesse la De Santis). C'era in ballo per super Massimo La vita in diretta, che alla fine vedrà Alberto Matano e Lorella Cuccarini spostarsi in via Teulada (mentre Tiberio Timperi, che l'ha condotta fino a maggio, dovrebbe spostarsi al weekend all'alba). A Saxa Rubra, sede del Tg1, sta per giocarsi un'altra partita non appena Matano lascia la poltronissima del Tg1 delle 20. Un posto molto ambito e che potrebbe dare qualche grattacapo al direttore Carboni. Chi prenderà quel posto? Sembra che la corsa sia già iniziata. In pole-positione ci sarebbero: Marco Fritella e Sonia Sarno. Direttamente dal Tg dell'ora di pranzo. E, quindi, la partita si andrebbe ai supplementari.

Asso nella manica della prima Rete Rai, diretta dalla De Santis, resta il daytime con Uno Mattina (dovrebbe esserci Roberto Poletti) e il super rodato spazio condotto da Eleonora Daniele con Storie italiane, che nella scorsa stagione ha chiuso con una media del 20% di share (toccando pure picchi più alti) tra inchieste, cronaca e spettacolo. Garbo e professionalità hanno fatto sì che la conduttrice padovana venisse riconfermata senza batter ciglio ai piani alti di viale Mazzini. Via libera pure per La prova del cuoco con Elisa Isoardi. Promozione già nell'aria anche per Mara Venier con una nuova edizione di Domenica in.

Sempre su Rai1 non si rinuncia alla fiction, vero cavallo di battaglia da posizionare in prima serata. Proprio di domenica, e non solo. L'anno prossimo andrà in onda il film di novanta minuti (voluto da Rai Fiction) su Alberto Sordi. Regia di Luca Manfredi. Il cast degli attori dovrebbe firmare lunedì. Poi al via le riprese. Ovviamente grande riconferme per Piero e Alberto Angela, per Milly Carlucci con Ballando che ha battuto anche la De Filippi nell'ultima edizione. Novità sui Rai1 sarà un nuovo programma di Pierluigi Diaco, che sta conducendo Io e te nella fascia della Balivo. Il suo nuovo format dovrebbe essere collocato di sabato in seconda serata. Ma si sta lavorando anche a questo nuovo progetto che vede il famoso giornalista impegnatissimo in questi giorni. Riconferma e promozione pure per Marco Liorni con Italia Sì. Ci saranno di nuovo tra i saggi Rita Dalla Chiesa, Coruzzi e la Santarelli che sono stati un ottimo acquisto la Rete grazie ad una presenza preziosa. Per il venerdì sera si è già messo al lavoro Carlo Conti con il suo Tale quale show. Ma gli occhi di tutti sono puntati su Sanremo. Mistero. Per adesso. Chi salirà sul palco dell'Ariston?

Per quanto riguarda Rai2, invece, sono salvi vaso cinese e furgoncino: vale a dire I fatti vostri, lo storico e longevo programma di Michele Guardì. Sempre con Giancarlo Magalli (in questi giorni in vacanza a New York) e Roberta Morise, che pare abbia mollato il suo compagno ed è single. Freccero non ha mai nascosto la volontà di puntare su Giancarlo nazionale per quel programma che viaggia spedito intorno al 12-15 per cento di share. Cancellato, invece, quello del weekend. Sempre a cura di Guardì (parliamo di Mezzogiorno in famiglia). Confermati pure Quelli che il calcio e Il collegio. Simona Ventura, in un primo momento avrebbe potuto scegliere per il programma sportivo, ma poi è spuntata l'ipotesi de La domenica sportiva. Riuscirà a segnare il gol prima della bravissima Paola Ferrari? Quest'ultima, con un passato a 90° minuto e poi con il commento della Champions lo scorso anno, pare che sia in dirittura d'arrivo per un accordo. Per la Ventura ci sarebbero altri spazi, visto che Freccero punta molto su di lei. Su Rai3, invece, è certo il ritorno della grande Raffaella Carrà con "A raccontare comincia tu".