Pamela Prati crolla e getta la maschera su Mark Caltagirone: "Non esiste"

Sta finendo nel peggiore dei modi il “Prati gate”: questa notte Pamela Perricciolo è stata ricoverata d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma per abuso di farmaci. A riportare la notizia il sito FanPage che aggiunge: “L’ambulanza sarebbe stata allertata nella notte tra il 22 e il 23 maggio, a poche ore dalla clamorosa confessione resa da Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso. Ad accorrere al capezzale della donna ci sarebbe proprio Eliana”.

La Perricciolo si sarebbe sentita male dopo aver visto l’amica e sorella Eliana Michelazzo accusarla di aver messo in piedi il finto matrimonio con Mark Caltagirone, di averla ingannata con la creazione del finto marito Simone Coppi (mai conosciuto) e di averla denunciata. Proprio la Michelazzo aveva appena finito di raccontare che la Perricciolo minacciava di “prendere gocce per dormire” cioè inscenare finti suicidi, se l’avesse abbandonata. Detto fatto. Ma a stretto giro, la Michelazzo smentisce di essere a Roma tramite un'Instagram Story: "Non avevo voglia di fare storie, ma sono a Milano, non sono da Pamela Perricciolo anche perché se faccio la denuncia non posso poi andare a trovarla. Sono dall'altra parte di Roma. Basta! io sono stanca. Basta per carità". E' dall'altra parte di Roma o è a Cologno Monzese come da tag?

E a Cologno è per caso in compagnia di Pamela Prati che sta registrando la confessione su Mark Caltagirone? La showgirl, infatti, ha reagito alle ammissioni di Eliana a "Live Non è la d'Urso" correndo negli studi di “Verissimo”. A Silvia Toffanin ha confessato in lacrime che Mark Caltagirone non esiste. Un'intervista organizzata in fretta e furia tanto che il pubblico non era in studio. Dagospia, che per primo ha messo in luce le incongruenze della storia d’amore, sostiene che Pamela Prati si sia affidata al duo (saffico secondo il sito di D’Agostino) dell’Aicos Management per appianare i problemi economici: avrebbe accumulato molti debiti al Bingo. E il settimanale “Oggi” svela: “Pamela Prati ha un grosso debito con una sala di Bingo romana”. Difficoltà raccontate anche dall’ex vero fidanzato della 60enne soubrette, Luigi Oliva.