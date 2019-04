Walter Nudo, la prima immagine dopo il malore

La prima foto sui social dopo il malore. Walter Nudo sta meglio, ma è ancora ricoverato a Milano all’ospedale Monzino. Con un post, diventato subito virale, ha voluto rassicurare i fan, rimasti da giorni col fiato sospeso dopo la corsa in ospedale a Los Angeles dove si trovava qualche giorno fa quando si è sentito male.

“Sono monitorato h24... qui sono degli angeli. Avete riempito il mio cuore, che ora è in officina”, scrive il vincitore del Gf vip nel lungo post dove ringrazia i fan per l’affetto. “La vita è anche questa...Benedico e sono grato per questo momento. Sto recuperando velocemente e dopo un intervento al mio cuoricino che farò lunedì, se tutto va bene, uscirò da questo box e dopo un paio di giri di rodaggio ritornerò a galoppare nelle praterie di questo meraviglioso mondo...”.

Walter Nudo con questo lungo post rompe il silenzio promettendo a tutti di tornare più forte di prima. In queste ore il mondo della tv gli è stato vicino con messaggi sui social che sono stati condivisi da migliaia di fan.