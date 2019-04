Walter Nudo sta male, ricoverato in ospedale

Walter Nudo, il vincitore del Grande Fratello Vip 3 è ricoverato da ieri notte al Cedars Sinai Medical Center di Beverly Hills. L’attore è stato trasferito d’urgenza nel noto ospedale di Los Angeles per un problema al cuore. A dare la notizia il magazine “Tabloit”. Walter Nudo si trovava in California per degli incontri di lavoro come si evince dall’ultimo post su Instagram. Centinaia gli auguri di pronta guarigione da parte degli internauti.