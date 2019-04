Grande Fratello record contro Montalbano

La guerra degli ascolti si fa feroce se anche l’ufficio stampa della Rai twitta: “Ancora un grande successo per Montalbano. L’episodio Amore sfiora i 6 milioni di telespettatori e con il 25,6% si share stravince la prima serata”. Vero: la replica del Commissario di Andrea Camilleri (dalle 21.15 alle 23.38) ha conquistato 5.945.000 spettatori per uno share del 25.6%, mentre il kick off del Grande Fratello 16 (dalle 21.20 all’1.18) ha ottenuto 3.405.000 spettatori pari al 19.3% di share. L’esordio di Barbara d’Urso è positivo? Sì, se si prende per buona la dichiarazione che l’obiettivo della rete era il 16%, No se si considera che un anno fa il GF partì con 3.598.000 telespettatori e il 22,5% di share, ma c’è da mettere in conto anche una certa stanchezza per il genere e la scelta non felice di farlo partire una settimana dopo la finale dell’Isola dei Famosi.

Il GF16 è già stato ribattezzato il "GFVip4" per la presenza massiccia di volti noti sia in tv sia sui social. Tutti Kardashian nostrani manovrati da Barbara d’Urso che in quanto a conduzione di reality show non conosce rivali. Al netto di ogni snobismo per la tipologia di televisione, la conduttrice napoletana si conferma un bulldozer catodico: ha presenza scenica, ritmo e autorevolezza. Smonta e rimonta i pezzi del GF forte anche del fatto che è un continuum indistinto con "Domenica Live" e "Live non è la d’Urso".