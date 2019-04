Boom. Carrà record con Fiorello

“A raccontare comincia tu” ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di Raffaella Carrà ed è stato un felice rivedersi. L’intervista a Fiorello (dalle 21.18 alle 23.15) ha conquistato 2.299.000 spettatori per uno share del 9.4%. Impossibile battere l’ottima fiction di Rai1 “Mentre ero via” con Vittoria Puccini. La puntata di giovedì 4 aprile ha ottenuto 5.053.000 spettatori pari al 21.5% di share. La Carrà però ha battuto per numero di telespettatori il film “Quasi Amici” su Canale 5 che ha interessato 2.077.000 telespettatori per il 9.7% di share.

Dunque un debutto positivo ma non esplosivo per la Carrà che intervisterà altri 5 giganti dello spettacolo: giovedì prossimo toccherà a Sophia Loren. I social hanno apprezzato il garbo di una tv non urlata e in preda al becero sentimentalismo e Raffaella ha ringraziato su Twitter