"Felicità" con un'altra. Al Bano tradisce Romina

Al Bano Carrisi, ospite del “Maurizio Costanzo Show”, mette da parte Romina Power e Loredana Lecciso, per dedicarsi a una terza donna: Katia Ricciarelli. Costanzo gioca con Al Bano: “Ma cos’è questa storia del terrorista e dell’Ucraina che non ti vuole perché sei filorusso?” e Al Bano: “Ma che ne so. Non ci credono neanche loro. Mi piacerebbe essere amico di Putin, ma l’ho semplicemente conosciuto. Sono stato più al Cremlino che al teatro Bolshoi. Lo incontrai la prima volta nel 1986, a quell’epoca era a capo del KGB”. Il conduttore domanda: “Perché hai detto che sei le cascate del Niagara dell’amore?”, “Perché quando ho amato ho amato a braccia piene e mani piene. Romina? Il ritorno è stato solo artistico”.

Un duetto del tutto inedito sul palco del #MaurizioCostanzoShow: Al Bano e Katia Ricciarelli cantano “Felicità”! pic.twitter.com/V4WKESPBWN — Maurizio Costanzo (@Costanzo) 4 aprile 2019

L’ingresso di Katia Ricciarelli spariglia le carte: “Con Al Bano siamo amici da tempo immemore, lo seguo, ma lui canta sempre le stesse cose”, il cantante di Cellino San Marco risponde piccato: “Vedi? Non mi segui, come fai a dire che canto sempre le stesse cose” e il soprano: “Meno male che non c’è Romina altrimenti partiva Felicità!”. Al Bano si alza di scatto e intona “Felicità”. Anzi “tradisce” Romina esibendosi in coppia con una Ricciarelli molto divertita.