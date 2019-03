Amici contro Ballando, impensabile: chi ha vinto la sfida in tv

Chi ha vinto tra Maria De Filippi e Milly Carlucci? Ha vinto il sabato sera. “Amici18” e “Ballando con le Stelle” sono due programmi di intrattenimento gradevoli e attraenti: “Amici” è moderno e trasversale, “Ballando” è nazionalpopolare e dal pubblico consolidato (la prova che “vecchio” non è da buttare).

I dati Auditel incoronano il talent show della De Filippi che dalle 21.10 alle 00.42 (Striscia la Notizia ha chiuso molto prima rispetto a venerdì quando Bonolis doveva partire con Ciao Darwin e ha polemizzato contro i “poteri forti”) ha portato su Canale 5 4.096.000 telespettatori pari al 22,3% di share, mentre il dancing show della Carlucci ha conquistato per Rai1 3.710.000 telespettatori per il 21,94% di share fino alle 00.43, ma è iniziato prima, alle 20.40 con il segmento “Tutti in pista” seguito da 4.527.000 telespettatori e il 20,16% di share. In sovrapposizione, cioè dalle 21.14 alle 24.40, “Amici” ha ottenuto 4.096.000 telespettatori per il 22,22% di share e “Ballando con le Stelle” 3.973.000 telespettatori pari al 21,56%.

Inoltre nel target commerciale, quello che interessa davvero Mediaset, “Amici18” ha raggiunto il 25% (14% Rai) e il 35% sui giovani ai 15 ai 19 anni (8% Rai). Non sono mancati i complimenti dei direttori di rete alle rispettive fuoriclasse del piccolo schermo. Per il direttore di Rai1: “E’ un esordio che riempie di gioia e soddisfazione. Un lavoro eccellente realizzato con la grande professionalità che contraddistingue Milly Carlucci e tutta la squadra in una serata assai competitiva sia per l’agguerrita concorrenza sia per il carico di impegno pubblicitario. Un dato d’ascolto di grande peso per l’audience del sabato sera di Rai1”.

Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri festeggia così: “Esordio vincente per la nuova stagione di Amici (…) la puntata ha toccato picchi che hanno sfiorato il 30% di share e superato i 5.300.000 telespettatori. Numeri record sui giovani, boom sui social. Amici, alla sua 18esima edizione, mantiene il suo marchio di fabbrica inconfondibile: qualità di livello internazionale, disciplina, esibizioni mozzafiato, grande talento e fatica dei ragazzi in gara. È in assoluto il più bel talent show di sempre, l’accademia di talenti per eccellenza. L’originalità della sua formula non conosce tempo, risultando sempre moderna e in grado di parlare e appassionare contemporaneamente diverse generazioni. Dietro questo successo c’è Maria De Filippi, che con meticolosa attenzione e inesauribile passione, ha confezionato una puntata con un'energia e uno spettacolo come raramente se ne sono viste in televisione. Grazie a lei, a tutto il suo gruppo di lavoro”.