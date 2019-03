Rissa social: Heather Parisi e Rita Pavone litigano per Greta

La giovane ambientalista Greta Thunberg fa litigare Rita Pavone e Heather Parisi con la cantante di "Datemi un martello" che agita lo spauracchio della querela nei confronti della showgirl. Tutto inizia con il famigerato tweet della Pavone che tanto ha fatto discutere: "Quella 'bimba' con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror...". Travolta dalle critiche, la Pavone era corsa ai ripari spiegando di non essere al corrente che la svedese fosse affetta da sindrome di Asperger. Tra le reazioni "vip" quella di Heather Parisi, estesa anche a chi aveva messo un like al post come la "nemica" di vecchia data Lorella Cuccarini.

La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell'estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata sindrome Ausberger e OCD. Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like. pic.twitter.com/UoNVaoJjkT — Heather Parisi (@heather_parisi) 15 marzo 2019

"La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell’estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata la sindrome di Asperger e OCD. Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like", ha scritto su Twitter la Parisi, scatenando la controreplica della Pavone che ha evocato i tribunali. "In primis, l’uso improprio della parola razzista è da querela. Io ho parlato di disagio. Le parole “diverso, “disprezzo e diffidenza verso gli altri” sono tue e tu te ne prendi la responsabilità. E tanto che tu sappia, gli autistici hanno una intelligenza maggiore della nostra", chiosa la cantante. La querelle si esaurirà sui social o finirà in tribunale?