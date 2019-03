"Me ne sbatto...". Bettarini furibondo, con chi se la prende

Sull'Isola dei Famosi, l’uscita di Jeremias Rodriguez ha indotto Soleil Sorgè ad avvicinarsi al gruppo. I rapporti con Luca Vismara e Marina La Rosa si sono distesi, ma si è aperto un nuovo fronte, quello con Stefano Bettarini: “Me ne sbatto che sei il leader”.

Al ritorno dalla prova per diventare leader in puntata lunedì prossimo (si giocheranno la fascia Soleil e Ariadna), Soleil, Riccardo Fogli e Sarah Altobello hanno goduto di una ricompensa: una bistecca a testa. Il profumo era inebriante e Stefano Bettarini, naufrago sospeso insieme a Kaspar Capparoni, è diventato molto nervoso. Finito di mangiare, Soleil è andata da Bettarini per organizzarsi sulla divisione del pesce, ma l’ex calciatore: “Quando saremo comodi Kaspar e io vi diremo cosa fare”, “Ma gli altri vogliono mangiare presto e il cibo è tra i miei compiti di leader” ha risposto Soleil. Bettarini è scattato come una molla: “Garantisco che del gioco e del leader me ne sbatto i co***oni. Tu sei leader dei giochi della gioventù. Non qui. Hai appena finito di mangiare la bistecca e vieni a rompere? Il pesce l’ho pescato io e decido io”. La naufraga ha controreplicato: “Ma stati rosicando per la bistecca?”, “Ma figurati. Li ho sfamati per un mese e vuoi venire a dire a me cosa devo fare? Sul pescato devi stare zitta!” ha intimato a muso duro Stefano e Soleil: “A me zitta non lo dici, questo modo maleducato di parlare lo riservi a qualcun altro. Rosichi? Ti sta andando via la memoria perché ieri si era detto prima pesce e poi riso. Mi interessa la giustizia e la ragione”.

Inutile il tentativo di Marina La Rosa di far da paciere. In confessionale la Sorgè ha osservato: “Mi parlava con rabbia, continuava a ripetere l’ho pescato io e decido io, che lui decide come e quando si mangia il pesce. Ha sclerato”. Anche Kaspar Capparoni non gradisce il comportamento del gruppo e si è ben guardato da fermare le provocazioni di Ghezzal a Luca Vismara, quando sono rimasti soli a Playa Uva. L’ex bomber punzecchiava: “Ah hai pescato Kappa, fai bene a dividere perché qui c’è chi mangia di nascosto. E tu, Luca che fai le macumbe lì dietro, il principio è che se il gruppo non mangia nessuno mangia”, ancora una volta Vismara l’ha invitato a lasciarlo in pace: “Sempre la storia della tentazione? Ti prego di smetterla di provocarmi in continuazione, se vuoi farla finita bene, altrimenti…”. Capparoni non ha difeso Luca che ci è rimasto male.