Ghezzal fa piangere Luca Vismara. E Marina lo consola

All’Isola dei Famosi, Ghezzal fa piangere Luca Vismara e gli va a un cm dalla faccia. Kaspar Capparoni rifiuta il confronto con Marina La Rosa.

A Playa Uva, Marina ha chiesto a Kaspar di affrontare l’argomento della prova leader (Maddaloni ha chiesto o no di vincerla?): “Kaspar a proposito di quello che è successo in puntata…scusami, lungi da me litigare…” e l’attore: “No, non voglio discutere, ti sei arrogata il diritto di dire qualcosa che io ti avrei detto e io non l’ho fatto”, “Tu puoi dire che te lo sei dimenticato, che non lo ricordi, ma non che non me l’hai detto. A me ca**ara non mi piace, mi puoi dire altro. Se l’ho detto è perché è successa”. Ma Capparoni ha ribadito: “So perfettamente quello che dico, ho 54 anni e le cose me le ricordo. Per me il discorso è finito lì” e Marina: “Per me è finito qui e sti ca**i se non vuoi parlarne”.

Intanto Jo Squillo ha lasciato Playa Uva per accertamenti medici. La mattina successiva, Stefano Bettarini e Kaspar vanno a pesca e tornano con alcuni pesci per sfamare il gruppo. Bettarini tira la frecciatina: “E adesso nominateci ancora”, ma Ghezzal ne approfitta per tirare fuori la storia degli spaghetti mangiati solo da Marina e Luca: “Ah non fai come loro che hanno mangiato di nascosto. Non lo sapevi? Quei due hanno mangiato la pasta e la torta invece di portare al gruppo il barattolo di marmellata. Erano convinti di uscire. Luca è un codardo”. Marina sente tutto e ribatte: “No, l’avremmo fatto anche se fossimo rimasti”. Ghezzal ha il dente avvelenato per quella storia e risponde: “Ho trovato un detto per te, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Sei una serpe come Luca”. La Rosa e Vismara lo prendono in giro: “Hai rosicato più di tutti”. Luca gli si avvicina per parlare, ma l’ex calciatore lo ignora preferendo riversare la sua insoddisfazione su Marina: “Che lui è un verme lo so, da te non me l’aspettavo. Ti sto studiando da una settimana e sei un serpente” e Marina: “Offendi e basta”.

Ma il peggio arriva quando vanno nel bosco a far legna. Ghezzal continua a dare del codardo a Luca, il giovane sbotta: “E basta, basta, stai diventato un po’ pesante”, l’ex calciatore gli si para davanti facendo testa contro testa con aria minacciosa: “Io faccio quello che mi pare qua”, “Ma perché mi vieni così vicino?” e Ghezzal con tono arrogante: “Non si sa mai con te, non senti mai. E basta lo dico io”. Vismara si allontana in preda a una crisi di pianto e Ghezzal applaude ironico: “Vai a fare un altro confessionale chicchetto”. Luca arriva da Marina che lo consola: “Ti sei spaventato”, poi chiama Ghezzal che sbraita nervoso e lo invita a darsi una calmata. Sempre Marina chiede l’intervento del leader Soleil: “E’ andato a un cm dalla faccia di Luca, gli sta rompendo i co***ni e gli dice "faccio quello che voglio e ti tratto male quanto voglio". Te sei il leader fa qualcosa”, ma quella: “E Luca cosa gli ha detto?”, “Ma che c’entra? Ghez continua a prenderlo in giro, serpente, verme, me**a, basta!”. Il naufrago mantiene un atteggiamento terribilmente provocatorio: “Gli sono andato vicino nel caso lui non sentisse bene, solo questo. E basta lo decido io e non lui”, ma Marina non ci sta: “Sei un maleducato di m**da. Porta rispetto, una persona può non piacerti, ma devi rispettarla. Vaff***o”. E in confessionale la siciliana conferma: “E’ maleducato, è il primo a rispondere male a tutti, offende prima di ragionare sulle cose. Finora la sua maleducazione mi piaceva perché vedevo in lui una persona semplice, adesso questa semplicità comincia a cozzare con un delirio di onnipotenza”. A Soleil non è rimasto che richiamare all’ordine Ghezzal: “Spero che loro non ne parlino più e che te non faccia il brutto”.