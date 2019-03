Jeremias e Soleil, come deridono i naufraghi. È "guerra" sull'Isola

A Isla Bonita, Jeremias Rodriguez, in nomination, e Soleil Sorgè deridono i compagni di avventura dell’Isola dei Famosi. La leader ridacchia: “La cosa più brutta per loro è che non hanno mai potuto nominarmi”. Jeremias: “Ho pagato io per colpa tua” e Soleil ha risposto: “Se la prendono sempre con i più deboli” che riferito a Jeremias fa un po’ sorridere visto che subito dopo l’argentino ha detto: “Voglio tornare a Playa Uva per fare la guerraaa, no scherzo… Ma te devi preoccuparti di vincere le prove leader, tutto il resto lo faccio io. Voglio tornare qui”. Qualche ora dopo, la coppia si è ricongiunta ai naufraghi e l’accoglienza è stata calorosa. Ma solo da parte degli isolani che schierandosi con Soleil hanno vinto un uovo al giorno.

Jeremias ha affilato subito le unghie parlando con Marco Maddaloni (passato dal gruppo originario al nuovo, nda): “Ah ci voleva l’Isla Bonita, dopo la battaglia in puntata di 15 contro due. Ah, l’uovo non si può condividere? Beh anche se ci fosse stata la possibilità di condividerlo me lo sarei mangiato davanti a loro a sfregio e mostrando piacere. Io sono così, vado avanti dritto per dritto, se piaccio bene, se non piaccio bene lo stesso. Preferisco che mi vogliano bene per quello che sono”. La battaglia è ricominciata.