Isola senza pace, cambia ancora giorno di programmazione

Isola dei Famosi ballerina. Il reality show di sopravvivenza cambia ancora giorno di programmazione e dalla prossima settimana andrà in onda il lunedì. Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, era partito di giovedì, ma visti gli ascolti deludenti, è migrato alla domenica. Le cose non sono andate tanto meglio e per “salvarlo” Mediaset ha deciso lo stop per il Festival di Sanremo e poi l’ha spostato al mercoledì facendo slittare “Live non è la d’Urso”. Ma l’audience non è decollato così Alessia e i suoi naufraghi litigiosi tentano la carta del lunedì per le restanti sette puntate.

Si comincia lunedì 4 marzo e poi ogni lunedì (salvo ripensamenti) fino all’8 aprile data in cui sarà decretato il vincitore della 14esima edizione che al momento vede in gara Paolo Brosio, Marina La Rosa, Sarah Altobello, Aaron Nielsen, Marco Maddaloni, Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic, Ariadna Romero, Jeremias Rodriguez, Jo Squillo e Soleil Sorge. Più Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini sull’Isola che non c’è.