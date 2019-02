Soleil divide i naufraghi. Jo e Marina sono in crisi

In Honduras Ghezzal prova a essere un buon leader invitando i naufraghi a confrontarsi, ma senza litigare per il cibo. Il gruppo però bisticcia ancora per la prepotenza di Soleil Sorge. Luca Vismara è il più risentito dalla presenza invadente dell’ex di Uomini e Donne: “Perché non facciamo due accampamenti per i due gruppi? A parte il riso, ognuno si procaccia il suo cibo. Voglio stare tranquillo e non voglio che mi comandino loro (Jeremias e Soleil, nda)”. Marina lo corregge: “C’è una coppia, non due gruppi. Pensi troppo agli aventi, lasciati andare, non dar troppo peso a queste storie. Avrete ragione però non mi piace questa polemica e aggressività”.

Il cantante però non accetta il consiglio: “Tutti volevano nominare Soleil e invece a casa hanno capito che eravamo solo in 4. A me che tu esca come una persona diversa da quello che sei stata con noi, mi tocca. Non ho capito il comportamento di Jo Squillo, mi ripete che lei è qui per fare l’educatrice, ma dai! Non la fai all’Isola dei Famosi, si fa altrove. Lei dice che è venuta a fare l’educatrice di Soleil, non siamo qui a fare propaganda, quella si fa in piazza, in politica. Non è che in quanto donna, non può sbagliare. Siete legittimate a fare tutto solo perché donne? L’ha descritta come la bad girl, ma quelle sono diverse. E poi Soleil che ripete la storia che è bullizzata... dai… o non siamo noi bravi a far capire chi è o le cose non sono come pensiamo. Succede sempre che restiamo in tre o quattro a dire le cose in puntata. Anche Jeremias… prima ha sputtanato la strategia di Marco, gli ha detto che è falso e che lo nominava e poi lo salva. In puntata tutti si tirano indietro. Questo è cannibalismo”.

Viktorija Mihajlovic fa notare a Marina La Rosa: “Guarda che tu sei uscita come quella str**za che nomina la sorella (Jo Squillo, nda). Dovevi dire che lo facevi perché non ti era piaciuto il discorso su Soleil” e la siciliana: “Sorella… Ha salvato una figura che ci ha fatto a maccheroncini tutti quanti e ha preso uno spazio improprio. Paolo la pensa come noi, per questo ho guardato Jo come se fosse pazza. Anche Ghezzal la pensa come noi” e Viktorija si è stupita: “Ghezzal??”, “Sì, l’ha detto a me” e quella: “Ghezzal ha modi infantili, ma è una persona buona, ha un animo buono, purtroppo è in mezzo a questo gruppo”. Le Mihajlovic confermano che non sarebbero dispiaciute se uscissero poiché ritengono di aver dato tutto e di esseri messe in gioco: “Non siamo venute qui per dare spettacolo o per vincere. Volevamo fare un’esperienza e non mi piacciono le dinamiche che si stanno creando”.

Nel frattempo Jo Squillo ha portato avanti il suo progetto educativo su Soleil che la rimbalza alla grande: “Non è vero che sono stata sulle pa**e a tutti, solo a quattro persone, questa cosa deve finire. Gli ho chiesto un confronto costruttivo, ma ho visto un’inferiorità di ragionamento su alcune cose. Io porgo l’altra guancia, ma loro mi hanno accoltellato” e la cantante: “Prova ad ascoltarli”. Ferma la replica di Soleil che ha le idee molto chiare: “Quando usciamo da qui li ascolto volentieri, adesso nel gioco no perché diverse persone le trovo troppo scorrette per ascoltarle”.

Jo Squillo sembra subire la personalità di Soleil e non riesce a replicare: “Allora vuoi proprio vincere”. E quella: “Se non avessi voluto vincere non entravo anche se per certi versi la mia isola l’ho già vinta”. Al ritorno da Isla bonita, Ghezzal ha preso in disparte Luca Vismara e l’ha spronato a dare il meglio di sé: “Ti sei perso un po’, voglio ritrovare la persona dell’inizio, non sei quello che parla solo di nomination, ma quello che ha fatto viaggi in Israele e Palestina. Parlerò anche con Soleil. Proviamo a migliorare, voglio che tutti arriviamo alla nomination della prossima settimana con la difficoltà di chi mandare in nomination perché è stata una bella settimana. È un bel gioco finché è sano”.