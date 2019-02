"Qui spazzatura". Clamorosa Soleil, insulta i naufraghi ma la Marcuzzi la difende

Soleil Sorge non smette di far parlare. La naufraga dell'Isola dei Famosi ha creato due gruppi con i suoi modi di fare ritenuti arroganti e spocchiosi e alcuni naufraghi non sanno che li ha definiti "spazzatura". Durante la sesta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, Soleil è stata chiamata a fare la nomination segreta, ma galvanizzata da sé stessa e con la stessa aria indisponente di un cane pomerania ha esagerato: “Sono venuto qui per fare pulizia dell’Isola e buttare la spazzatura”. Cioè i colleghi naufraghi. Una frase estremamente cheap specie per la Sorge che si professa donna elegante e superiore alle meschinità umane.

Lo studio l’ha contestata, Alba Parietti l’ha invitata a ridimensionarsi: “Non esagerare, accetta un consiglio da chi è più grande di te: così come il gruppo si è diviso, presto lo farà anche su di te. Chi si comporta come te fa una brutta fine”, Alda D’Eusanio è rimasta esterrefatta (sembra un pesce fuor d’acqua nel programma, nda) e a microfono spento ha ripetuto più volte con incredulità la parola “spazzatura”.

A difenderla a spada tratta ci ha pensato Alessia Marcuzzi che ha abdicato al suo ruolo super partes: “Posso dire una cosa? A me piace molto, mi piacciono le bad girl che dividono, che non dicono cose scontate. Non mi dovrei sbilanciare ma lo faccio. Pubblico ricordatevi che le persone in apparenza più cattive sono poi le più fragili. Sono 15 anni che conduco reality e ho imparato questo”. Soleil, tronfia per l’elogio, è tornata con musino impudente in Palapa.

Poco dopo Alessia Marcuzzi ha difeso pure Barbara d’Urso. Paolo Brosio ha preso la parola per lanciare una frecciatina: “Devo confessare che non ero in infermeria, ma ero scappato con la moglie di Riccardo, ditelo alla d’Urso”, però la Marcuzzi ha sottolineato che la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” non c’entrava nulla: “Barbara ha semplicemente riportato la notizia presente su numerosi blog (che a loro volta citavano il magazine di Fabrizio Corona, nda). Anche lei non ci credeva”.