Riccardo Fogli imperdonabile su Adriadna. Chi lo vuole cacciare dall'Isola

L’Isola dei Famosi si trasforma in una discarica a cielo aperto. Il web chiede la squalifica per Riccardo Fogli che ha appellato Adriadna Romero con “zo****a” per una nomination, Jeremias Rodriguez si esprime con un linguaggio da carrettiere, Soleil Sorge definisce i concorrenti “sporcizia” e Luca Vismara “vomita” quando la vede.

Una fogna è più pulita della 14esima edizione dell’Isola dei Famosi. E’ noto che la convivenza forzata esasperi gli animi, ma adesso si stanno travalicando i confini del gioco. Riccardo Fogli ha preso malissimo la nomination di Adriadna Romero e al ritorno a Playa Uva l’ha bollata con un epiteto offensivo: “La nomino a vita questa z****a”. Un insulto così grave che ai più è sembrato impossibile, ma i vari daytime l’hanno confermato. Probabilmente Fogli l’ha detto con la terribile consueta leggerezza con la quale gli uomini appellano le donne al minimo errore e proprio per questo è un’offesa sessista. Il web chiede la squalifica per il cantante: “Faceva tanto il paparino e poi offende una ragazza in questo modo per una nomination. Deve essere squalificato”, “Non sarà paragonabile a Vitale (il naufrago che si è ritirato per le parolacce a Barbara d’Urso, nda) ma è ugualmente inammissibile”, “Ma ho sentito bene? Davvero le ha dato della zo****a? Da squalifica”, “Avevamo la possibilità di liberarci delle sorelle e Riccardo Fogli cosa fa? Insulta e dà della t***a ad Adriadna per una nomination e si guadagna l’uscita sicura”, “Le ha dato della zo***a mentre lei ovviamente non era presente. Che gentleman!!!”. Anche Soleil Sorge ha commesso uno scivolone inaccettabile. Si descrive come la paladina dei bullizzati e alle spalle dei naufraghi, con sicumera afferma: “Sono qui per eliminare la sporcizia”. Esseri umani da smaltire come spazzatura. Avrebbe meritato una punizione e invece Alessia Marcuzzi l’ha difesa. E poi c’è Jeremias Rodriguez, campione di volgarità libera. Si rivolge ad Adriadna così: “Vuoi sco***e? Non dico con me, dico hai voglia di sco***e?” e quella piange. Poi si scusa in nome delle “culture diverse”. Non solo, il fratello di Belen fa grande sfoggio delle sue arti amatoriali e non bacia Soleil, le spalma direttamente la lingua in faccia e fino alla trachea tanto che Luca Vismara (ma non è il solo, nda) ha osservato: “Mamma mia, queste slinguazzate a favore di telecamera mi fanno venire il vomito”. Ne resterà soltanto uno.