Isola dei Famosi, è di nuovo flop. Il reality affonda

L’Isola dei Famosi sommersa come in Waterworld. La sesta puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi ogni mercoledì su Canale 5 crolla di nuovo negli ascolti: 2.601.000 spettatori pari al 14.4% di share, 3 punti di share in meno rispetto alla quinta puntata nonostante la chiusura all'una di notte. E’ vero che si scontrava con la partita di Champions League Atletico Madrid – Juventus che ha interessato 6.878.000 spettatori con il 25.5% di share, ma l’emorragia di telespettatori è impietosa, soprattutto se confrontata con i dati Auditel di un anno fa. Il reality vince di poco sulla seconda puntata della fiction “La Porta Rossa 2” su Rai2 che ha conquistato 2.584.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai3 “Chi l’ha visto?” è stato seguito da 2.154.000 spettatori per uno share del 9.4% e il film “Il Mistero delle Pagine Perdute” su Italia 1 è piaciuto a 1.230.000 spettatori con il 5.3% di share.

Come si spiega la disaffezione all’Isola? Il genere ha stancato, ma soprattutto ad alimentare la fuga dei telespettatori è l’impressione che ogni dinamica sia pianificata a tavolino. Non si percepisce spontaneità, ma solo la sgradevole sensazione di favoritismi per i soliti NIP. Se perfino il naufrago Paolo Brosio arriva ad accusare la produzione del gioco in cui è coinvolto in prima persona significa che è tutto troppo smaccato. Non c’è un regolamento, ma un elastico s-regolamento e questo confonde il telespettatore che si chiede cosa stia guardando: una fiction, un’esterna di UominieDonne, un reality o un programma fatto dagli amici per gli amici?