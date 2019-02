Jeremias-Soleil, lite sul sesso. E Adriadna finisce in mezzo

Sull'Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge giocano a fare i piccioncini mentre il resto dei naufraghi è spossato da 23 giorni di fame e li punzecchia. Litigio a suon di parolacce tra Soleil e Luca Vismara e fraintendimento a luci rosse tra Jeremias e Adriadna Romero che scoppia a piangere. E non manca il furbo che mangia più cocco a scapito degli altri.

Soleil e Jeremias hanno trascorso due giorni su Isla Bonita e hanno consumato. A confermarlo l’argentino che al ritorno dalla giornata su Isla Bonita ha risposto con un sorriso eloquente alla domanda di Marco Maddaloni: “Avete tromb**o? E allora è andata”. I due hanno raccontato ai naufraghi quanto fosse bello il luogo e cosa avessero mangiato, poi si sono dati da fare per la cena. La leader Soleil ha chiesto al gruppo di andare con lei e Jeremias a prendere i ricci, ma il gruppo non li sopporta e con la scusa di dover prendere la legna ha risposto picche. “Hanno detto che loro non li mangiano o forse non volevano stare con noi” ha notato la Sorge che si è avviata verso il mare con Jeremias e Adriadna. In acqua è successo qualcosa di imprevisto: la cubana scherzava con Soleil e Jeremias a freddo le ha chiesto: “Vuoi scop**e?” gelando sia Adriadna sia Soleil. La modella ha provato a replicare, ma Jeremias ha insistito: “Vuoi scop**e? Non sto dicendo io e te, sto parlando di voglia”, Adriadna si è allontanata senza rispondere, mentre Soleil ha reagito con “Vaff***lo” e il fratello di Belen: “No con me così non lo fai, siamo culture diverse”.

Così la battuta di ricci è finita in lacrime, quelle della Romero che raggiunta da Jeremias ha spiegato: “Sto conoscendo una persona che mi interessa e hai detto una cosa che potrebbe essere fraintesa” e quello: “Ma sì ho fatto una battuta sbagliata, siamo culture diverse tutto qui e a volte facciamo fatica a capirci”. Anche Soleil è rimasta contrariata dalla mancanza di tatto di Jeremias e in un confessionale ha ammesso: “Non mi sono ingelosita però mi ha dato fastidio perché ho visto che scherzava su argomenti sessuali”. La tensione tra la neo coppia si è stemperata con un bagno al tramonto condito da lunghi baci. A criticarli, i naufraghi adagiati sulla spiaggia. Il più feroce Luca Vismara: “Ci sono donne che si devono nutrire solo se sono in coppia, singole non direbbero un minimo di aria fritta. Mi dispiace per lui. È venuta a fare la principessa sul pisello”. E Sarah Altobello: “No quello l’ha trovato”.

La mattina successiva però è scoppiato un violento litigio tra Soleil e Luca Vismara per i compiti da fare: “Sei già stanco dopo un mese? L’Isola ne prevede almeno due o sei venuto per fare permanenza breve?”, “Lo sai che sei veramente insopportabile?”, “Tesoro tu sei veramente nullafacente”, “Sei qui da una settimana e sei stata due giorni a mangiare a spiaggia Bonita. Mangi da quando sei arrivata, che ca**o vuoi?”, “Stai rosicando perché non hai vinto tu? Mi spiace, l’ho vinta io, io sono il leader e fai quello che dico io”, ma le sorelle Mihajlovic: “Però non è una gara”, “E’ lui che ne fa una gara anche a me piacerebbe non fare nulla. Io sono stata piena di energia dal primo giorno e lo sarò tra un mese sei vorrai, anzi se potrai! La notte guardo il fuoco o faccio la legna come molti altri qui. Ho notato che Luca e tutti voi vi adagiate molto, siete il gruppo del pisolino. Fatti curare. Cosa sei venuta a fare? A rompere i cog**oni”, “Sono stata gentile e ora mi sono rotta le pa**e. Non mi parlare in questo modo perché non sei nessuno quindi fai il tuo e basta!”, “Tu non sei nessuno per dare ordini a me, non sei nessuno! Sei arrogante, maleducata, inutile in questo contesto, sei antipatica, non sei intelligente, non so cosa fai tutto il giorno”, “No tu sei inutile, non fai niente, io l’Isola l’ho già vinta dentro. Non hai fatto la macchina del riso, non hai guardato il fuoco, detto da te che sono inutile è proprio ridicolo. Adesso mi sono stancata, è da quando sono arrivata che rompi le scatole e dici ‘oh, ah, eh, sto male, sono stanco, ti manca la forza di volontà” e Vismara: “Tu sei pazza, anche meno, io ho fatto quel poco costantemente, non sono venuto a fare il supereroe” e a Ghezzal e Maddaloni che applaudivano Soleil: “Non fate ridere. Sembrate dei 12enni. Iniziate a tirare fuori le pa**e anche voi, è inutile che fate i galletti. A parte la macchina del riso non fate un ca**o. L’ho detto subito: Soleil si è fatta il suo gruppo, ci sono due gruppi da quando c’è lei”. In confessionale le sorelle Mihajlovic hanno difeso Vismara: “Non è una gara. Il leader sta discutendo un po’ con tutti, il problema è suo, fa la superiore quando non lo è, ha degli atteggiamenti sbagliati e si pone male”.

Nervi a fior di pelle anche per Stefano Bettarini che rimugina ancora sul “processo” per la manomissione della macchina del riso e ha Jo Squillo dice: “Non mi piace l’atteggiamento e la coerenza delle persone. Vado avanti per come sono io, per il mio modo di essere, non sono qui per cambiare le persone. Adesso faccio le cose meno volentieri, con uno spirito diverso. Questa non è una competizione sportiva, è una competizione malata perché qualcuno pensa di dover calpestare gli altri pur di arrivare a tutti i costi. Chi cucina e taglia il cocco ne mangia sempre di più”.

Nemmeno il tempo di dirlo che è scoppiato il “cocco-gate”: Stefano Bettarini ha mangiato gli ultimi tre pezzi di cocco senza chiedere di chi fossero. Quando Soleil li ha cercati, Bettarini è stato zitto e si è lasciato difendere da Riccardo Fogli: “Probabilmente gliel’ho detto io che non erano di nessuno, ma non è una cosa grave”. Di parere contrario Jeremias: “E’ un gesto di me**a, non mi piace, mi fa schifo”. E la Sorge: “Sta all’integrità personale, alla coscienza di ognuno di noi di non mangiare oltre la propria parte, può capitare, ma non si deve ripetere”. Intanto è improvvisamente ripresa la caccia al cocco d’oro e solo i tre nominati non hanno partecipato alla battuta a Cayo Menor. Nessuno l’ha trovato.