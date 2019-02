Jeremias e Soleil esagerano, dall'Isola scene piccanti

Scoppia la passione sull’Isola dei Famosi. Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez hanno scambiato le scomode spiagge di Cayos Cochinos per "Laguna blu". In quanto leader della settimana, Soleil aveva diritto a portare un naufrago su “Isla Bonita” e ha scelto Jeremias con il quale pare avesse un inizio di storia già fuori dall'Isola. Sull'atollo attrezzato con morbido letto matrimoniale non sono mancati abbracci e baci roventi. Forse qualcosa di più visto che le telecamere li hanno ripresi stretti l’uno all’altro la mattina successiva.

Anche a Playa Uva sta nascendo una nuova coppia, quella tra l’ex calciatore Ghezzal e la nuova arrivata Adriadna Romero. Il feeling tra i due è stato immediato grazie all’esuberanza e alla simpatia della cubana. Complice la luna, il naufrago l’ha invitata a riposare sotto il suo telo e tra una chiacchiera e l’altra le ha stampato un bacio sulla guancia. La Romero ha apprezzato: “E’ un figo pazzesco. Non sapevo dove dormire, lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e mi ha fatto spazio”.