Soleil bacia Jeremias e litiga con Luca

E bacio fu tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge all’Isola dei Famosi. I due nuovi naufraghi avevano raggiunto un’intesa già prima di sbarcare in Honduras e alla prima notte è scoccato un bacio intenso e prolungato vicino al fuoco. Jeremias ha dichiarato in confessionale: “Questa notte è andata molto bene, un po’ di freddo, ma mi sono coperto più che potevo. Cosa è successo? Niente, solo un bacino”, stesso entusiasmo in Soleil: “Ci troviamo qui, stiamo bene e non ho voglia di definire cosa sta succedendo. Voglio viverla e va bene così. Mi trovo benissimo con tutti, non c’è nessuno che è acido con me”. Ma Soleil è invisa a Giorgia e Luca Vismara che sotto sotto provoca. La Venturini ha confidato: “E’ venuta da me e ha detto "mi spalmi la crema" (le ha fatto il verso, nda). Perché l’ha chiesto a me che nemmeno mi parlava? Non c’è bisogno di fare Fantaghirò dicendo "oohhh sì che meraviglia". Ma siamo in un fotoromanzo? Continua a non piacermi, non entro in sintonia con lei anche perché secondo me quando si entra in un gruppo consolidato lo si fa in punta di piedi e lei non l’ha fatto”. E infatti poco dopo l’ex corteggiatrice di “UominieDonne” ha litigato con Luca Vismara: “Te sei studiato soprattutto quando arrivano le telecamere, senza sei anche un persona gradevole”, “Se pensi che io sia studiato non ha capito un ca**o di me” ha replicato risentito il naufrago, ma Soleil ha continuato a punzecchiarlo: “Strano ho notato che quando ci sono le telecamere sei diverso, te l’ho detto ora per non farti sentire a disagio. Ho notato che semini zizzania. E’ da subito che sei stato antipatico, hai trovato da ridire sul fuoco, sulla pesca” e Luca: “Lo trovo scorretto e meschino quello che dici. Se covavi tutte queste cose perché non le hai dette di volta in volta? A me sembra che tu non sia molto spontanea. Tu credi di aver legato con tutti, ma fossi in te non sarei così sicura”. La Sorge ha incassato salvo poi piangere in confessionale: “Soffro tanto la cattiveria delle persone. Mi delude questa cattiveria nel giudicare le intenzioni che sono buone o far sentire qualcuno sbagliato”.