Tv Sorrisi e Canzoni senza Ultimo. La ripicca del cantante

Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque” svela il retroscena sulla copertina di “TV Sorrisi e Canzoni” senza il cantante Ultimo che da giorni protesta perché non ha vinto il Festival di Sanremo. E’ la prima volta nella storia della kermesse canora che un cantante sul podio diserta la copertina.

In collegamento video con Barbara d’Urso c’è Aldo Vitali, il direttore della rivista “Tv Sorrisi e Canzoni” che spiega come è nata la copertina senza Ultimo: “Finito il Festival i primi 3 scendono e fanno la foto e poi l’intervista, questo avviene di solito intorno alle due e mezzo di notte. Poi loro vanno a festeggiare e noi continuiamo a lavorare per far uscire il giornale. È successo che subito dopo aver scoperto chi erano i primi 3 li abbiamo contattati per metterci d’accordo anche se tutti sanno già che devono passare per Sorrisi come succede da sempre. A un certo punto lo staff di Ultimo ci ha lanciato l’allarme dicendo ‘non sappiamo se Ultimo verrà perché è molto arrabbiato’. Noi abbiamo pensato che poteva essere arrabbiato con i giornalisti, ma noi in quel momento eravamo un’altra cosa, stavamo preparando la copertina. È cominciata una discussione con il suo staff mentre Ultimo usciva dall’Ariston, pare fosse molto molto arrabbiato tanto da tirare un pugno al muro e farsi male alla nocca di una mano perché furibondo. E’ andato in albergo e si è chiuso in camera nonostante il manager e l’addetta stampa cercassero di dirgli di venire da noi in un’atmosfera protetta, ma lui non ne ha voluto sapere. A questo punto dovevamo decidere se fare una copertina con un fotomontaggio avendo delle foto con la stessa luce e lo stesso fondale o non metterlo in copertina. Per rispetto degli artisti che sono venuti, compreso Il Volo che sono conosciuti in tutto il mondo, abbiamo deciso di non metterlo”.

Aldo Vitali è comprensivo nei confronti di Ultimo, ma non evita una frecciatina: “Ci sta, posso capire la sua rabbia però vorrei dire che l’anno scorso Ultimo vinse con lo stesso meccanismo di voto di quest’anno. Ha vinto tra i Giovani con la modalità identica. L’anno scorso non ha detto che la giuria e i giornalisti avevano falsato il televoto quando ha vinto, quest’anno con le stesse modalità si è lamentato. La cosa non gli è andata giù perché non ha vinto”.