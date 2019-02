Le sorelle Mihajlovic asfaltano Ghezzal per il riso

Sull’Isola dei Famosi brucia ancora la divisione del riso fatta dai pirati ai danni della ciurma la scorsa settimana. In un fuori onda dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi c’è stato uno scontro acceso tra le sorelle Mihajlovic e Ghezzal. L’ex calciatore è stato nominato dalla ciurma al posto di Maddaloni leader con immunità. Il judoka ha fatto notare a Virginia e Viktorja che non era giusto nominare Ghezzal per punire lui, ma Viktorja ha risposto: “Lo nomino perché non mi piace il tono con cui ha replicato alle nostre rimostranze. Mi ha risposto male”. Ghezzal non l’ha presa bene: “Non è vero che ve ne abbiamo dato di meno, scusate eh se non sono una bilancia, ma che volete?!” e Maddaloni: “L’importante è che capite che non c’è stata malizia”, ma Viktorja: “Ghezzal non alzare la voce, con me parli in un altro modo. E’ oggettivo quello che avete fatto. Non discutiamo per un grammo di riso! Ci avete affamato e io ho sofferto molto” e Virginia: “Quando avevate i sacchetti in mano sentivate quale pesava di più e di meno. Non potete non esservene accorti”. Ghezzal risponde: “Va beh, allora ho voluto farti del male. Ti ho voluto affamare. Hai dimenticato in fretta” e la figlia di Mihajlovic: “No voi avete dimenticato in fretta. Comodo non voler ragionare. Ho nominato te perché non mi è piaciuto il tono non perché non potevo punire Marco e non alzare la voce Ghezzal. E’ un fatto oggettivo. Le due porzioni erano talmente sbagliate che è oggettivo che abbiamo ragione. Non so se eravate in malafede”. I naufraghi si sono riappacificati dopo la diretta mangiando tutti insieme le fette di torta al cioccolato vinte dagli uomini durante il gioco del fango.