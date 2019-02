Arisa "denigrata" sulla ceretta e Luxuria in croce sui social

Al Festival di Sanremo, Arisa conferma il suo talento. La voce e il carisma sono direttamente proporzionati al suo sentirsi anti-diva. Rosalba Pippa, questo il vero nome di Arisa, è in gara con il brano “Mi sento bene”, mercoledì si è dimenticata una strofa e si è ripresa subito, ma come ha ammesso lei stessa non ama particolarmente questa canzone: “Ce n’erano due o tre che mi piacevano, ha deciso la casa discografica quale brano portare a Sanremo e io ho dovuto accettare”. La sensibilità, la semplicità e la schiettezza di Arisa arrivano al pubblico e a “La Vita in diretta” Vladimir Luxuria ne ha tessuto le lodi ricordando che “faceva l’estetista e sa fare anche la ceretta”.

La frase ha fatto storcere il naso ai fan di Arisa che ci hanno letto un intento denigratorio, ma stamani Vladimir Luxuria ha chiarito su Twitter: “Scrivono che avrei umiliato Arisa perché ho detto che sa fare la ceretta oltre ad avere una bellissima voce. Dico a questi snob che estetista (come mia sorella) non è un mestiere degradante. Ps. Non vedo l’ora di sentire la sua Minidonna dedicata alle trans”.