Al Bano al posto di Baglioni. Come le canta a Sanremo

Al Bano le canta al Festival di Sanremo e apre a una possibile conduzione. Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari per la trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, il cantante di Cellino San Marco ha rivelato di essere stato contattato per condurre Sanremo: “In passato ho sempre detto di no, anni fa me lo proposero ma è una fatica immane. Però se mi alleno bene perché no? Onestamente sulla base delle due trasmissioni che mi hanno fatto condurre su Canale 5 ("55 Passi Nel Sole", nda) ho notato che ci potrebbe essere una chiave nuova, che io porterei avanti”. Stuzzicato sulle conduttrici, Al Bano risponde: “Romina Power e Loredana Lecciso sarebbero una bella idea, ma non è fattibile perché ognuno resta nel suo mondo e nella sua cultura, ed è giusto che ognuno difenda le proprie idee”.

Sull’attuale Festival di Sanremo, il secondo di Claudio Baglioni, Al Bano si esprime così: “Alla prima serata mi sono addormentato verso le 23 perché erano giorni che non dormivo. Chapeau per Bocelli, innanzitutto, e poi tra i cantanti in gara mi sono piaciuti Renga e Nek, ma non ho ascoltato tutte le canzoni. Onestamente al momento non sono entusiasta. I conduttori? Bisio è un grosso personaggio, la Raffaele mi è piaciuta. Mi aspettavo qualcosa di più da parte di quel trio, perché tutti hanno le carte in regola. Mi è sembrato un po' di parte, questa reverenza di spettacolo. Se fossi stato al posto del mio amico Baglioni avrei tagliato un po' di più le referenze nei miei confronti. Troppo autoreferenziale, ma non so se sia un difetto o un pregio” conclude Al Bano dando un colpo al cerchio e uno alla botte.