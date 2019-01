"Io e quella scossa di Giovanna". Amadeus racconta tutto sulla moglie

Amadeus è ospite di Mara Venier a "Domenica In" per promuovere lo show "Ora o mai più" in onda su Rai 1 a partire da sabato 19 gennaio (contro "C'è Posta per Te"). Il conduttore conquista con la sua spontaneità, ma alla vista della moglie Giovanna Civitillo va in brodo di giuggiole e fa gli occhi a cuoricino. L’ex ballerina de “L’Eredità” entra in studio e confessa: “La cosa bella è che mi guarda ancora così! Anche quando sono stanca e con il pigiamone”.

Mara Venier manda un RVM in cui è palese lo sguardo innamorato di Amadeus mentre Giovanna fa la famosa “scossa” e il conduttore rivela: “Diciamo che non sono capace di nascondere qualcosa. La scossa è nata in sala prove. Io entro, vedo questa ragazza che fa la mossa e dico all’allora direttore artistico, Marco Garofalo, che ci voleva uno stacchetto di 15” un po’ sexy e lui mi risponde ahò, tranquillo, ci penso io e da lì è partito tutto”.

Mara domanda alla Civitillo se è stato amore a prima vista e la donna: “No, non è nata subito, l’ho fatto penare. Sai per la storia mai con un conduttore. L'amore è sbocciato proprio sotto le telecamere piano, piano con questi sguardi…”. E Amadeus: “Io sono timido, avevo paura del no così le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”. Amadeus si separò dalla prima moglie e iniziò la relazione con la Civitillo che poi sposò nel 2009. “Sono 16 anni che stiamo insieme” sottolinea Amadeus. Chiosa Giovanna: “La nostra forza è che mi guarda ancora così dopo 16 anni. Condividiamo tutto. Se ho sacrificato la mia carriera? Provo a dargli la serenità così fa bene il suo lavoro, io gestisco il resto. E poi ho sempre ragione”.