Finale salva: Mainardi rientra nella Casa dopo l'incidente

Andrea Mainardi è uno dei finalisti del Grande Fratello Vip e nelle ultime settimane ha scalato i favori del pubblico: le lacrime per la sua "Tripolina", la figlia dello chef (che grazie a una sorpresa degli autori ha potuto riabbracciare), e una buona dose di personalità, venuta fuori alla distanza, hanno superato i confini dei fornelli convincendo i telespettatori della diretta notturna.

Ieri ha fatto molto rumore la "labbrata" presa contro il vetro della veranda. Lo chef stava rientrando dal giardino in Casa quando è andato a sbattere dritto dritto contro il vetro della veranda. Dopo aver messo il ghiaccio, è stato portato in ospedale per accertamenti. Nessuna frattura e finale del Grande Fratello garantita domani sera, lunedì 10 dicembre.