Rivoluzione Mediaset e "Domenica live" trasloca

Niente più curve, niente più sfide del lunedì, adesso è ufficiale: "Domenica Live" non arriva a maggio e cede il passo a "Domenica In". Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale che la stessa Barbara d’Urso ha letto al termine del programma domenicale: "È arrivato il momento, da settimane si leggono indiscrezioni su di me, su Domenica Live e sul Grande Fratello, vi leggo il comunicato del direttore di rete Giancarlo Scheri così come concordato con l’editore Piersilvio Berlusconi”.

Si parte dall'autunno da record per Barbara d’Urso con il contenitore domenicale e con "Pomeriggio Cinque" e si prosegue con "Quella tra Canale 5 e Barbara d’Urso è un’unione professionale vincente. Un’unione che, dopo anni di grandi successi, prosegue e si rafforza. Per la prossima stagione televisiva abbiamo chiesto a Barbara d’Urso, professionista instancabile, un impegno straordinario che la porterà a essere ancor più protagonista. In prima serata, da metà gennaio, prenderà il via la fiction La dottoressa Giò, a febbraio debutterà un nuovissimo programma sul quale Barbara sta lavorando da tempo, sempre in prime time e infine, ad aprile, tornerà la nuova edizione di Grande Fratello. Oltre a questi tre impegni di prime time, Barbara d’Urso continuerà con i suoi programmi di day time: dal 7 gennaio 2019 riparte ogni giorno la diretta quotidiana di Pomeriggio 5 e dal 13 gennaio torna Domenica live. Il contenitore domenicale partirà alle 17.20, più tardi rispetto all'orario abituale, per garantire un po' di respiro alla stakanovista Barbara e consentirle di lavorare anche sugli altri progetti che la vedono protagonista assoluta. Nella parte iniziale del pomeriggio domenicale sarà mantenuto uno standard di programmazione in linea con quello che, nel corso della settimana, assicura a Canale 5 la leadership assoluta d’ascolto”.

La d’Urso ci tiene a sottolineare: “Dunque Domenica Live ci sarà, sarà come Pomeriggio Cinque ma più sfavillante. E torna il GF. Nel 2019 sarò su 5 programmi contemporaneamente, ma quando la rete chiama, io ci sono e ci sarò!”. E si porta la mano sulla fronte come a mettersi sull’attenti. Non vuole che passi il messaggio del ridimensionamento o della fuga dalla buona "Domenica In" di Mara Venier.

Ma il comunicato va interpretato: la fiction “La dottoressa Giò” è già pronta, non si tratta di un impegno in corso, ma della messa in onda di un prodotto finito, mentre risulta anomalo che “Domenica Live”, programma definito da Mediaset “sempre vincente”, sia ridimensionato a tal punto da evitare completamente lo scontro diretto con il competitor di Rai 1. Va ricordato che la famosa sovrapposizione dei dati Auditel ha visto il contenitore di Canale 5 perdere quasi sempre contro “Domenica In”. C'è anche una coincidenza: per la prima volta negli ultimi anni "Domenica Live" ha un avversario forte e invece di resistere sembra gettare la spugna. Al contrario, la “nuovissima trasmissione in prime time da febbraio” deve essere un format interessante a giudicare dal sorriso della conduttrice. Resta da sciogliere il nodo di cosa trasmetterà Canale 5 ogni domenica dalle 14 alle 17.20 cioè nella stessa fascia oraria di Domenica in con Mara Venier su Rai 1. Le ipotesi sono due: un blocco di soap opera e telenovela oppure "Amici 18" e, a seguire, "L'Intervista" di Maurizio Costanzo. Ma l’ufficio stampa di Maria De Filippi ha smentito categoricamente. Appuntamento, quindi, al prossimo 13 gennaio.