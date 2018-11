Asia Nuccetelli sbrana Tonon sui ritocchini

A “Domenica Live”, il talk sui ritocchini e gli eccessi della chirurgia estetica sono l’occasione per una epica lite tra Asia Nuccetelli e Raffaello Tonon. La figlia di Antonella Mosetti: “Io irriconoscibile? Taci!”

Barbara d’Urso, nonostante la morte nel cuore per la sola rifilatale da Al Bano, va avanti nella conduzione di “Domenica Live” e affronta il tema della chirurgia estetica. In collegamento c’è Asia Nuccetelli che non parla da un anno perché secondo mamma Mosetti è stata devastata psicologicamente da bisturi e punturine. Mandano la clip del suo stravolgimento fisico negli ultimi 5 anni e Raffaello Tonon: “Non so cosa hai fatto, ma sei irriconoscibile e stai meglio di un anno fa”. L’ex gieffina esplode come la tetta di Carmen Di Pietro in aereo: “Grazie Tonon per questa tua perla adesso puoi stare zitto per una settimana”, l’opinionista replica: “Se hai il coraggio rivolgiti così alla padrona di casa, con lei non lo fate. Io sono stato invitato per esprimere la mia opinione” e quella: “Mi dà fastidio che si dica che sono irriconoscibile, non ho stravolto il mio viso, solo qualche iniezione di acido ialuronico perché così si fa tra le giovani e il naso. Basta, ah anche il seno. Ho solo 22 anni e il cambiamento è dovuto all’età”.

Gli asini volano e gli elefanti sono rosa. Tonon è carico: “Io dico la mia, quel poco o tanto che è stato fatto ti ha reso irriconoscibile, ma noto che la chirurgia estetica non ha cambiato quel carattere brusco, aggressivo e tracotante che avevi prima”, “Perché ti arrabbi? Ti si è gonfiata la vena e stai urlando da quando è finita la clip” replica supponente la ragazza e quello: “Detesto la maleducazione. Io ho raccontato tutti i miei interventi e non sono sulla difensiva, non ho niente da nascondere”. Asia sostiene contro ogni ragionevole dubbio: “Capissi se mi fossi stravolta i lineamenti, ma gente che si è rifatta pure l’alluce con che coraggio parla? Con che coraggio? Sono dimagrita 5 kg e faccio sport tutti i giorni. Sembra che l’anno scorso fossi irriconoscibile”. Appunto.

La d’Urso prova a calmare le acque: “E’ un anno che Asia non parla e voglio ascoltarla, dico solo che per me sei troppo magra”. La Nuccetelli fa fuoco e fiamme anche con Christian, ex bimbo dalla voce prodigio. Il ragazzo è sul banco degli imputati per le labbra: secondo tutti sono rifatte, secondo lui sono naturali. Asia lo attacca: “Sei rifatto, ma chi sei? Chi sei? Sei più falso dei soldi del Monopoli”, “E tu sei una moneta da 4 centesimi. Io qualcosa ho fatto, te niente” e quella: “Vai, vai, ti ho fatto parlare per 5 minuti”.

Giornata facile per Barbara d’Urso che doveva avere tra gli ospiti anche la donna con le unghie più lunghe del mondo, ma si è presa il secondo due di picche: “Ecco questo era il biglietto pagato andata e ritorno dal Texas, ha avuto un imprevisto. Mi sa che era sullo stesso aereo di Al Bano”.