Grande Fratello non tanto vip

Caterina Balivo, aveva portato al successo, ogni giorno alle 14.00, su Raidue “Detto Fatto”. Poi, la Balivo, è andata a guidare un altro programma quotidiano su Raiuno e al suo posto è arrivata una brava attrice, Bianca Guaccero, che ha dimostrato di essere brava anche in un lavoro che non le era familiare: la conduzione di un programma. Complimenti.

Seguendo la promozione della nuova stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”, ho pensato come Vittorio Gassman sarebbe lieto di vedere la crescita professionale del figlio Alessandro. Sì, è diventato proprio bravo, ma dato che il DNA è una cosa seria, non solo Alessandro è un ottimo attore, ma anche il figlio Leo, nipote di Vittorio, sta dimostrando di essere un interessante interprete di canzoni, oltre che autore.

Non c’è dubbio che questa edizione de “Il Grande Fratello Vip”, al momento, sembra non funzionare come le altre. Mi sono interrogato sul perché e ho trovato una sola risposta: il cast. Probabilmente ci sono volti poco conosciuti e quindi, forse, un po’ forzatamente battezzati “vip”. E’ naturale che, fra tutti, spicchi Eleonora Giorgi, che ha girato moltissimi film come protagonista e anche Maurizio Battista, che ha riempito i teatri con i suoi spettacoli comici. Gli altri (o almeno molti di loro) ancorché simpatici e piacevoli, sono sconosciuti ai più.

Decisamente brave in “Pechino Express” Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta. C’è una buona alchimia tra di loro e forse potrebbero condurre un programma della mattina o del primo pomeriggio. Auguri.