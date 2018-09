La sorellastra di Meghan Markle: sono a Londra ma non vuole vedermi

Barbara d’Urso non molla l’esclusiva internazionale con Samantha Grant, sorellastra di Meghan Markle, moglie del Principe Harry d’Inghilterra nonché duchessa del Sussex. Dopo essere stata ospite di “Domenica Live”, Samantha è volata a Londra dove sta cercando di riannodare i fili familiari con Meghan.

In collegamento video, la d’Urso interroga Samantha: “Sei riuscita a parlarle?”, ma la risposta è una cocente delusione: “No per ora no. Non sono riuscita a fare niente di quello che volevo. Il mio Pr ha cercato di mettersi in contatto perché noi della famiglia non avevamo più numeri. Voglio che lei sappia che ci sono errate percezioni su cosa abbiamo detto, voglio farle sapere che io e mio padre l’amiamo, che la famiglia va sempre amata. Ho scritto una lettera però Meghan non è autorizzata a rispondermi. Deve essere chiaro che mio padre e io non siamo come ci rappresentano i media, ci mettono in bocca parole non dette. È importante comunicare in modo accurato e preciso. Sono qui per questo. Cercheremo di portare avanti le cose nel modo giusto quindi mi fermo e aspetto”. Barbara d'Urso auspica il lieto fine.