Mara Venier parte bene e stende la D'Urso. È lei la regina della domenica

La divina Barbara d’Urso inciampa negli ascolti. Il primo round dell’attesissima sfida tra “Domenica In” e “Domenica Live” se l’è aggiudicata per k.o. tecnico Mara Venier. La sua “Domenica In” su Rai1 ha convinto 2.477.000 telespettatori per uno share del 16,7% fino alle 15.57 cioè con la bella intervista a Romina Power e 2.142.000 spettatori con il 16,5% di share dalle 16.01 alle 17.31. La domenica di Barbara d’Urso è piaciuta a 1.553.000 telespettatori per il 10,2% di share fino alle 14.28 quando c’era Loredana Lecciso (che ballava il “Dadaumpa” e raccontava ancora quanto bene volesse ad Al Bano), è salita a 1.651.000 con il segmento dedicato all’attualità, poi 1.853.000 pari al 15,3% di share fino alle 17.54 e ha toccato 1.978.000 e il 16% di share nella seconda parte e nell’ultimo segmento, quello dedicato all’intervista al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha ottenuto 1.707.000 spettatori e il 13,7% di share.

Dunque, in sovrapposizione la Venier convince quasi 700.000 spettatori in più dell’amica Barbara. Che il ritorno di “Zia Mara” in Rai potesse calamitare interesse nel pubblico era chiaro, adesso ci sarà da capire se manterrà il vantaggio anche nelle prossime puntate. Le premesse ci sono tutte.