“Adesso Gina sta meglio. Si è trattato solo di un piccolo imprevisto: ha perso sangue dal naso all’improvviso”. Così Andrea Piazzolla, uno dei collaboratori della Lollo, commenta a Il Tempo quanto accaduto oggi. La diva, che tutto il mondo ci invidia, era attesa a Domenica in come super ospite della prima puntata del programma di Mara Venier. “Mentre stavamo raggiungendo gli studi televisivi ci siamo accorti che Gina iniziava a perdere sangue dal naso. In questi casi, quando si prendono anticoagulanti, sembra che possa capitare. Così ci siamo diretti al Pronto Soccorso dell’ospedale S. Andrea di Roma, dove tutto il personale medico e infermieristico è stato gentilissimo e professionale”, racconta Piazzolla. Adesso la Lollo è ricoverata in ospedale per accertamenti, come da prassi in questi casi.