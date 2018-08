È morta all’eta di 76 anni Aretha Franklin, la regina del soul. Lo ha reso noto la sua portavoce Gwendolyn Quinn. La cantante combatteva da tempo contro un cancro al pancreas e nei giorni scorsi si era diffusa la notizia dell'aggravarsi delle sue condizioni. In una nota la famiglia ha fatto sapere: "In uno dei momenti più bui della nostra vita, non siamo in grado di trovare le parole appropriate per esprimere il dolore nel nostro cuore. Abbiamo perso la matriarca e il rock della nostra famiglia".

Aretha Franklin riusciva a far vibrare il soul eseguendo qualsiasi genere. Nata a Memphis, il 25 marzo del 1942, ’Lady Soul’, un altro dei suoi soprannomi, è una vera e propria icona della musica gospel, soul e R&B e si è misurata anche con blues, jazz e rock, forte della sua tecnica e della sua potenza vocale. In carriera si è aggiudicata ventuno Grammy, di questi otto li ha vinti consecutivamente fra il 1968 ed il 1975; è stata la prima donna a entrare a far parte della Rock and Roll Hall of Fame. La sua carriera, che ha avuto anche momenti molto difficili, prese le mosse nel coro della chiesa del padre, predicatore battista, a Detroit, dove cantava con le sorelle Carolyn ed Erna.

Il gospel Aretha e le sorelle l’avevano succhiato con il latte materno dalla madra Barbara, cantante gospel anch’essa, che aveva lasciato il marito quando la futura stella aveva solo sei anni. Per oltre mezzo secolo Aretha è stata fra le principali protagoniste della scena musicale mondiale, con momenti di declino commerciale come gli anni ’70 e rinascite come quella lega alla partecipazione al film ’The Blues Brothers’. La sua definitiva trasformazione in icona è avvenuta, simbolicamente, nel 2009 quando cantò a Washington alla cerimonia di insediamento del Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, in diretta tv mondiale.